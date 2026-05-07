Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

Η Lady Gaga επιστρέφει στο επίκεντρο της μουσικής σκηνής με ένα ιδιαίτερο project που συνδυάζει συναυλία, αναβίωση και καλλιτεχνική επανερμηνεία του άλμπουμ της «MAYHEM». Μετά το φινάλε της περιοδείας «MAYHEM Ball», η pop star παρουσιάζει το νέο live concept «MAYHEM Requiem», ένα μουσικό γεγονός που λειτουργεί σαν αποχαιρετισμός αλλά και νέα αρχή για την ίδια την εποχή του άλμπουμ.

Το «MAYHEM Requiem» δεν είναι μια απλή συναυλία. Πρόκειται για μια μοναδική, one-night-only εμπειρία που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου στο ιστορικό Wiltern Theatre στο Λος Άντζελες. Η εκδήλωση ήταν αυστηρά χωρίς κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας μια πιο «κλειστή» και καθηλωτική ατμόσφαιρα για περίπου 2.300 θεατές, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία μέσω λοταρίας από τη λίστα επικοινωνίας της καλλιτέχνιδας.

Η Lady Gaga είχε ήδη προϊδεάσει το κοινό με ένα teaser αμέσως μετά την τελευταία εμφάνιση της περιοδείας «MAYHEM Ball», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο project θα έχει διαφορετική αισθητική και πιο σκοτεινή, αναθεωρημένη προσέγγιση των τραγουδιών της.

Παράλληλα, η συναυλία πρόκειται να αποκτήσει και ψηφιακή ζωή, καθώς θα προβληθεί ως ειδικό μουσικό event στις 14 Μαΐου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κυκλοφορίας της live εκδοχής της σε πλατφόρμα streaming.

Το setlist της βραδιάς περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα από τη δισκογραφία της, με κομμάτια όπως τα «Disease», «Abracadabra», «Garden of Eden», «Perfect Celebrity», «Vanish Into You», «Killah», «Zombieboy», «LoveDrug», «How Bad Do U Want Me», «Don’t Call Tonight», «Shadow of a Man», «The Beast», «Blade of Grass», «Die With a Smile», ενώ το encore έκλεισε με το «Can’t Stop the High».

Το «MAYHEM Requiem» λειτουργεί ουσιαστικά ως μια καλλιτεχνική ανασκόπηση της εποχής του άλμπουμ, συνδυάζοντας θεατρικότητα, συναίσθημα και την ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα της Lady Gaga, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές performers της pop μουσικής.

