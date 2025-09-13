Νέο single για τον Damiano David με συνεργασίες έκπληξη

Το νέο single του Damiano David περιλαμβάνεται στην πολυτελή έκδοση του «Funny Little Fears» και φέρνει groovy, νοσταλγική διάθεση με τρεις μοναδικές φωνές

Ο Damiano David συνεχίζει ακάθεκτος τη σόλο πορεία του με έναν ήχο που συνδυάζει φρεσκάδα, νοσταλγία και συνεργασίες υψηλού επιπέδου. Το νέο single «Talk to Me», στο οποίο συμμετέχουν η ανερχόμενη σταρ Tyla και ο θρυλικός κιθαρίστας Nile Rodgers, κυκλοφόρησε και ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φαν.

Το «Talk to Me» αποτελεί μέρος της deluxe έκδοσης του ντεμπούτου άλμπουμ του Damiano David με τίτλο «Funny Little Fears», που κυκλοφόρησε αρχικά στις 16 Μαΐου. Η νέα έκδοση, με τον τίτλο «Funny Little Dreams», περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη τραγούδια: «Cinnamon» σε συνεργασία με τον Albert Hammond Jr., «Naked», «Mysterious Girl» και «Over».

Σε ανακοίνωσή του, ο Damiano David εξήγησε πώς γεννήθηκε το κομμάτι: «Απρόσμενα ένιωσα ένα νέο κύμα έμπνευσης λίγο πριν ξεκινήσει η παγκόσμια περιοδεία του “Funny Little Fears”. Αυτό με οδήγησε να γράψω το “Talk to Me”. Αυτό που έκανε τη σπίθα ακόμη πιο συναρπαστική ήταν το ότι ο θρυλικός Nile Rodgers θεώρησε το τραγούδι άξιο να προσθέσει τη δική του κιθάρα. Πάντα πίστευα ότι αυτό το κομμάτι έπρεπε να είναι ντουέτο και, ακούγοντας πρόσφατα ξανά και ξανά το “Water”, εντυπωσιάστηκα τόσο που ήθελα απεγνωσμένα να έχω την Tyla μαζί μου σε αυτό».

Η Tyla συμπλήρωσε: «Ερωτεύτηκα αμέσως τον νοσταλγικό του τόνο. Άκουσα τη φωνή μου πάνω του από την πρώτη στιγμή». Από την πλευρά του, ο Nile Rodgers δήλωσε: «Λάτρεψα αμέσως το vibe του και ήθελα η κιθάρα μου να λειτουργεί σαν τρίτη φωνή στο τραγούδι».

Η περιοδεία και οι διακρίσεις

Ο Damiano David ξεκίνησε την πρώτη του σόλο περιοδεία στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Βαρσοβία, στο COS Torwar. Το «Funny Little Fears World Tour» θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, για να ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου στο The Fillmore, στο Silver Spring του Maryland.

Παράλληλα, ο Ιταλός καλλιτέχνης συνεχίζει να αποσπά αναγνώριση και σε διεθνές επίπεδο. Στα φετινά MTV Video Music Awards, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου, απέσπασε δύο υποψηφιότητες: μία για καλύτερο long-form video με το «Funny Little Stories» και μία για MTV Push Performance of the Year με το «Next Summer».

Με το «Talk to Me», ο Damiano David αποδεικνύει ότι η σόλο καριέρα του δεν αποτελεί ένα απλό πείραμα αλλά μια δυναμική συνέχεια που συνδυάζει διεθνείς συνεργασίες, προσωπικό όραμα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Μαζί με την Tyla και τον Nile Rodgers, μας παραδίδει ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της ποπ και φανκ μουσικής. Και όπως δείχνουν οι αντιδράσεις, το κοινό είναι έτοιμο να τον ακολουθήσει σε αυτό το νέο, γεμάτο ρυθμό και συναισθήματα ταξίδι.

