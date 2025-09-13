Celeb News 13.09.2025

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε TikTok – Το πρώτο βίντεο μετά το Δρομοκαΐτειο

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, ο δημοφιλής τραγουδιστής επιλέγει το TikTok για να μοιραστεί τη δική του αλήθεια, ξεκινώντας με το πιο προσωπικό του βίντεο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι από αυτούς που φοβούνται τις αλήθειες. Το έχει αποδείξει τόσα χρόνια με την πορεία του, το attitude του, τα τραγούδια του. Αυτή τη φορά όμως, η αλήθεια του δεν ήρθε μέσα από στίχους. Ήρθε από ένα βίντεο στο TikTok. Ένα απλό πλάνο, στο σαλόνι του σπιτιού του, με τον ίδιο να κοιτά την κάμερα και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους.

Και κάπως έτσι, ο Μαζώ… μπήκε στο TikTok. Όχι για τα trends. Για να πει τη δική του ιστορία.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιστολή της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Με μια φράση που λέει πολλά χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα, με ένα βίντεο που ήδη έχει προκαλέσει κύμα υποστήριξης από το κοινό: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία.»

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Καθισμένος ήρεμα στον καναπέ του, τραγουδάει ένα απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός», σε ένα στιγμιότυπο που κάνει τον θεατή να σταθεί, να ακούσει και ίσως να αναθεωρήσει. Το κοινό του TikTok, που συνήθως κινείται σε fast content ρυθμούς, τον υποδέχτηκε με σεβασμό και συγκίνηση, ενώ τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν γεμάτα υποστήριξη, δύναμη και αγάπη.

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός “Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία” #Μazw #trelos #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

Η απόφαση του Μαζωνάκη να «σπάσει τη σιωπή» του στο TikTok δεν είναι μια ακόμη celebrity είσοδος στην πλατφόρμα. Είναι μια συνειδητή επιλογή να μιλήσει απευθείας στο κοινό του, χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς PR.

Όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν νέα βίντεο, στα οποία θα μοιράζεται σκέψεις, στιγμές και εμπειρίες με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Παράλληλα με την ψηφιακή του παρουσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει την επόμενη του μουσική κίνηση. Σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι από την Panik Records, ενώ σχεδιάζει live εμφανίσεις στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι η φωνή του δεν έχει σιγήσει, απλώς ετοιμάζεται να ακουστεί πιο καθαρά από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

TikTok ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Maximalism: Η τολμηρή τάση στη διακόσμηση που κατακτά τη νέα γενιά

13.09.2025
Επόμενο

Το Παιδί: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των 4 πρώτων επεισοδίων

13.09.2025

Δες επίσης

Ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχεις ξαναδεί σε σόου με παιδιά
Celeb News

Ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχεις ξαναδεί σε σόου με παιδιά

13.09.2025
Η Sabrina Carpenter φόρεσε το θρυλικό disco φόρεμα της Cher
Celeb News

Η Sabrina Carpenter φόρεσε το θρυλικό disco φόρεμα της Cher

12.09.2025
To naked dress της Margot Robbie που άφησε ελάχιστα στη φαντασία
Celeb News

To naked dress της Margot Robbie που άφησε ελάχιστα στη φαντασία

12.09.2025
Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια είναι το κοριτσάκι στη φωτογραφία; Φωτό από το Δημοτικό
Celeb News

Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια είναι το κοριτσάκι στη φωτογραφία; Φωτό από το Δημοτικό

12.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *