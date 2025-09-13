Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε TikTok – Το πρώτο βίντεο μετά το Δρομοκαΐτειο

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, ο δημοφιλής τραγουδιστής επιλέγει το TikTok για να μοιραστεί τη δική του αλήθεια, ξεκινώντας με το πιο προσωπικό του βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι από αυτούς που φοβούνται τις αλήθειες. Το έχει αποδείξει τόσα χρόνια με την πορεία του, το attitude του, τα τραγούδια του. Αυτή τη φορά όμως, η αλήθεια του δεν ήρθε μέσα από στίχους. Ήρθε από ένα βίντεο στο TikTok. Ένα απλό πλάνο, στο σαλόνι του σπιτιού του, με τον ίδιο να κοιτά την κάμερα και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους.

Και κάπως έτσι, ο Μαζώ… μπήκε στο TikTok. Όχι για τα trends. Για να πει τη δική του ιστορία.

Με μια φράση που λέει πολλά χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα, με ένα βίντεο που ήδη έχει προκαλέσει κύμα υποστήριξης από το κοινό: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία.»

Καθισμένος ήρεμα στον καναπέ του, τραγουδάει ένα απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός», σε ένα στιγμιότυπο που κάνει τον θεατή να σταθεί, να ακούσει και ίσως να αναθεωρήσει. Το κοινό του TikTok, που συνήθως κινείται σε fast content ρυθμούς, τον υποδέχτηκε με σεβασμό και συγκίνηση, ενώ τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν γεμάτα υποστήριξη, δύναμη και αγάπη.

Η απόφαση του Μαζωνάκη να «σπάσει τη σιωπή» του στο TikTok δεν είναι μια ακόμη celebrity είσοδος στην πλατφόρμα. Είναι μια συνειδητή επιλογή να μιλήσει απευθείας στο κοινό του, χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς PR.

Όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν νέα βίντεο, στα οποία θα μοιράζεται σκέψεις, στιγμές και εμπειρίες με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Παράλληλα με την ψηφιακή του παρουσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει την επόμενη του μουσική κίνηση. Σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι από την Panik Records, ενώ σχεδιάζει live εμφανίσεις στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι η φωνή του δεν έχει σιγήσει, απλώς ετοιμάζεται να ακουστεί πιο καθαρά από ποτέ.

