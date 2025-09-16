«Οι μουσικοί του δρόμου» ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του τους «μουσικούς του δρόμου», σ’ ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

Δεν είναι λίγοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους, κυριολεκτικά παίζοντας στο δρόμο, καλλιτέχνες όπως, ο B.B. King και η Tracy Chapman, η Janis Joplin και ο Rod Stewart, ο Manu Chao, οι Maneskin και τόσοι άλλοι…

Η ομάδα του Παλλάς τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις γωνιές της πόλης και γεμίζουν τους δρόμους με μελωδίες, ρυθμούς και συναίσθημα. Τους αληθινούς ρομαντικούς της εποχής μας, εκείνους που μπορούν μοναδικά να αποτυπώσουν τους ήχους και τους στίχους του έρωτα, του χωρισμού, της ευτυχίας και της αθωότητας κάποιων άλλων καιρών, δημιουργώντας μια απίθανη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων.

Οι μποέμ αυτοί καλλιτέχνες, η Έλενα Νάσιου, η Άρτεμις Κυριακοπούλου με την Εύη Λιπιάτου, η Sidοrela Sindy, ο Άγγελος Αρχανιωτάκης και ο Σωκράτης Χάρης, ανεβαίνουν στη σκηνή για να μοιραστούν την αυθεντικότητα, την ενέργεια και την ιστορία τους σ ’ένα ταξίδι από το Γούναρη και τον Αττίκ, μέχρι το Μίκη Θεοδωράκη και το Μίμη Πλέσσα.

Τον καλλιτεχνικό συντονισμό και τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο ταλαντούχος συνθέτης και μουσικός Βάιος Πράπας.

Το φθινόπωρο, στο θέατρο Παλλάς, έρχεται η γιορτή για τη δύναμη της τέχνης στην καθημερινότητα και είναι σίγουρο ότι η «καρδιά του δρόμου» θα χτυπήσει δυνατά με τους πιο αληθινούς ήχους της πόλης.

Ο Μ. Χατζιδάκις έλεγε συχνά:

«Δεν είμαι βέβαιος, εάν οι κυρίες που πάνε στη Φιλαρμονική και την Όπερα είναι καλύτερες από αυτές που δεν έχουν πάει ποτέ!»

Εισιτηρια – Εισιτήρια από 12€ έως 18€