Shopping alert: Ξέρουμε πού θα βρεις τα καλύτερα suede sneakers για τη νέα σεζόν

Τα σουέντ sneakers ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν με την απαλή τους υφή και το διαχρονικό στιλ, προσθέτοντας κομψότητα σε κάθε outfit

Τα suede sneakers είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη τάση της σεζόν, το fashion item που σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου. Με την απαλή τους υφή και το πολυτελές φινίρισμα, προσθέτουν αμέσως μια αίσθηση φινέτσας σε κάθε εμφάνιση, από casual looks μέχρι πιο προσεγμένες εμφανίσεις της πόλης. Είναι sneakers που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για να περπατάς με αυτοπεποίθηση και στιλ, μετατρέποντας ακόμη και ένα λευκό T-shirt με τζιν σε ένα outfit με προσωπικότητα και attitude.

Η μαγεία τους έγκειται στην ευελιξία τους. Οι γήινες αποχρώσεις, από καφέ και tobacco μέχρι ζεστά μπεζ και σοκολατί, επιτρέπουν να δημιουργηθούν συνδυασμοί που κυμαίνονται από minimal chic μέχρι edgy street style. Ταιριάζουν με όλα τα μήκη φορεμάτων, tailored παντελόνια ή μίντι φούστες, και μεταμορφώνουν κάθε look σε μια προσεγμένη δήλωση μόδας που δείχνει ότι κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Εκτός από το αισθητικό τους πλεονέκτημα, είναι και εξαιρετικά πρακτικά. Η μαλακή τους υφή αγκαλιάζει το πόδι, ενώ η στιβαρή κατασκευή τους εξασφαλίζει άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πρόκειται για ένα κομμάτι που ενσωματώνει τόσο την άνεση όσο και την κομψότητα, ιδανικό για office looks, city walks ή απογευματινές εξόδους, χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική.

Και ενώ ο ήλιος του καλοκαιριού υποχωρεί, τα suede sneakers παραμένουν η πιο στιλάτη επιλογή για τη μετάβαση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Οι ζεστές αποχρώσεις τους ταιριάζουν με layers, πλεκτά και jackets, ενώ η ανεπιτήδευτη κομψότητά τους αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση, από τις καθημερινές βόλτες μέχρι τις πιο επίσημες περιστάσεις. Είναι το κομμάτι που συνδέει το practical με το aspirational, το καθημερινό με το statement, και παραμένει αναντικατάστατο σε κάθε μοντέρνα συλλογή. Παρακάτω θα βρεις 10 ξεχωριστά κομμάτια που κομπώνουν τέλεια στην γυναικεία και ανδρική γκαρνταρόμπα.

8 suede sneakers για να διαλέξεις

Tommy Jeans

Stradivarius

Tsakiris Mallas

Puma

Calvin Klein

Polo Ralph Lauren

Gant

Adidas

