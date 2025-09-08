Sicario: Μας συστήνεται για πρώτη φορά χωρίς μάσκα – Δες το video

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης Sicario, που έχει απασχολήσει την ελληνική μουσική σκηνή με τη δυναμική του παρουσία και την επιλογή του να κρύβει το πρόσωπό του πίσω από μια μάσκα, φαίνεται πως αποκαλύπτεται μέσα από ένα σπάνιο βίντεο από τα παιδικά του χρόνια.

Στο βίντεο που επανήλθε στο προσκήνιο, βλέπουμε τον Γιώργο Μαντά, όπως λέγεται ότι είναι το πραγματικό του όνομα, στην ηλικία των 13 ετών, να συμμετέχει στην παιδική μουσική εκπομπή Junior Music Stars στο τέλος του 2016.

Πρόκειται για ένα γλυκύτατο αγόρι, γεμάτο ενέργεια, που δηλώνει την αγάπη του για τον χορό, το μπάσκετ, τον Iron Man, αλλά κυρίως για τη μουσική, καθώς ήδη τότε έπαιζε 5 μουσικά όργανα και τραγουδούσε με εξαιρετική ωριμότητα για την ηλικία του.

Η εικόνα του μικρού Γιώργου σε εκείνο το απόσπασμα έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες πως πίσω από τη μάσκα του Sicario δεν κρύβεται απλώς ένα καλλιτεχνικό concept, αλλά ένα παιδί που καλλιεργούσε το ταλέντο του από πολύ μικρή ηλικία.

Μετά από χρόνια δημιουργικής πορείας και μυστικότητας, ο Sicario έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «Αυτός», «Ίσως», «Ευχή» και «Θεέ μου», αλλά και με τη συμμετοχή του σε σημαντικές μουσικές διοργανώσεις, όπως η συναυλία-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο.

Η αποκάλυψη αυτού του βίντεο δεν μειώνει τη μυθολογία γύρω από τον Sicario. Αντιθέτως, την εμπλουτίζει, δείχνοντας πως πίσω από τη σκηνική του περσόνα βρίσκεται ένας αληθινός καλλιτέχνης με αγάπη, μόχθο και ιστορία.

