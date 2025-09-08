Celeb News 08.09.2025

Sicario: Μας συστήνεται για πρώτη φορά χωρίς μάσκα – Δες το video

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης αποκαλύπτεται και μιλά ανοιχτά για την ταυτότητά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης Sicario, που έχει απασχολήσει την ελληνική μουσική σκηνή με τη δυναμική του παρουσία και την επιλογή του να κρύβει το πρόσωπό του πίσω από μια μάσκα, φαίνεται πως αποκαλύπτεται μέσα από ένα σπάνιο βίντεο από τα παιδικά του χρόνια.

Στο βίντεο που επανήλθε στο προσκήνιο, βλέπουμε τον Γιώργο Μαντά, όπως λέγεται ότι είναι το πραγματικό του όνομα, στην ηλικία των 13 ετών, να συμμετέχει στην παιδική μουσική εκπομπή Junior Music Stars στο τέλος του 2016.

Διάβασε επίσης: Γιατί ο Sicario δεν βγάζει ποτέ τη μάσκα του; Οι πιο απίθανες θεωρίες που κυκλοφορούν

Πρόκειται για ένα γλυκύτατο αγόρι, γεμάτο ενέργεια, που δηλώνει την αγάπη του για τον χορό, το μπάσκετ, τον Iron Man, αλλά κυρίως για τη μουσική, καθώς ήδη τότε έπαιζε 5 μουσικά όργανα και τραγουδούσε με εξαιρετική ωριμότητα για την ηλικία του.

Η εικόνα του μικρού Γιώργου σε εκείνο το απόσπασμα έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες πως πίσω από τη μάσκα του Sicario δεν κρύβεται απλώς ένα καλλιτεχνικό concept, αλλά ένα παιδί που καλλιεργούσε το ταλέντο του από πολύ μικρή ηλικία.

Sicario αποκλειστικά στο Mad.gr Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Μετά από χρόνια δημιουργικής πορείας και μυστικότητας, ο Sicario έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «Αυτός», «Ίσως», «Ευχή» και «Θεέ μου», αλλά και με τη συμμετοχή του σε σημαντικές μουσικές διοργανώσεις, όπως η συναυλία-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο.

@lila.lilak3 Λέγεται ότι ο μουσικός και τραγουδιστής Sicario είναι ο Γιώργος Μαντάς, που μας συστήθηκε πριν από εννιά περίπου χρόνια στην εκπομπή Junior Music Stars, στά τέλη του 2016. Νατος λοιπόν, σε ηλικία 13 χρόνων, ένας αξιολατρευτος μικρούλης που αγαπά το χορό, τό μπάσκετ, το Θοδωρή Παπαλουκά, τον μασκοφόρο ήρωα δράσης IronMan και πάνω απ’ όλα τη μουσική καθώς παίζει 5 μουσικά όργανα και τραγουδά υπέροχα. #sicario #μπασκετ #ironman1 #μουσικη #seesicario ♬ πρωτότυπος ήχος – Lila Lilak

Η αποκάλυψη αυτού του βίντεο δεν μειώνει τη μυθολογία γύρω από τον Sicario. Αντιθέτως, την εμπλουτίζει, δείχνοντας πως πίσω από τη σκηνική του περσόνα βρίσκεται ένας αληθινός καλλιτέχνης με αγάπη, μόχθο και ιστορία.

Διάβασε επίσης: Ο Sicario τραγουδά Στέλιο Καζαντζίδη και η φωνή του είναι αγνώριστη

