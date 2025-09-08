«Soft launching» σχέσεις: Το trend που η Gen Z λατρεύει να μισεί

Το soft launching ήρθε για να μας θυμίσει ότι τίποτα δεν είναι πια απλό στις σχέσεις, ούτε καν η ανακοίνωσή τους

Ανεβάζεις μια φωτογραφία με δύο καφέδες στο τραπέζι, αλλά ο άλλος άνθρωπος στη φωτογραφία δεν φαίνεται. Μόνο ένα χέρι, ένα μανίκι, μια σκιά. Καμία ετικέτα, καμία δήλωση, κανένα όνομα. Και όμως, όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Αυτό είναι το λεγόμενο «Soft launching» μιας σχέσης.

Είναι ο τρόπος να «ανακοινώνεις» ότι είσαι με κάποιον, χωρίς στην πραγματικότητα να το παραδέχεσαι ξεκάθαρα. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στο «μόνος» και το «σε σχέση», αλλά χωρίς τις επίσημες ταμπέλες. Ένας υπαινιγμός. Ένα παιχνίδι εικασιών.

Η γενιά Ζ έχει υιοθετήσει αυτή την τακτική με ενθουσιασμό, αλλά και με μια δόση ειρωνείας. Από τη μία, προσφέρει έναν τρόπο να δείξεις πως κάτι νέο συμβαίνει στη ζωή σου, χωρίς να εκτεθείς δημόσια. Από την άλλη, δημιουργεί μια ολόκληρη κουλτούρα μυστηρίου, στην οποία όλοι παίζουν ρόλο ντετέκτιβ για να καταλάβουν ποιος είναι ο «άλλος» στο στιγμιότυπο.

Ο λόγος που το φαινόμενο αυτό έχει γίνει τόσο δημοφιλές είναι γιατί αντικατοπτρίζει τον τρόπο που σκέφτεται η σημερινή νεολαία. Υπάρχει η ανάγκη για προστασία της ιδιωτικής ζωής, για έλεγχο της δημόσιας εικόνας, αλλά και για ένα είδος επιλεκτικής έκθεσης. Θέλεις να μοιραστείς, αλλά μέχρι ενός σημείου. Θέλεις να δείξεις ότι είσαι καλά, χωρίς όμως να μπλέξεις σε ερωτήσεις ή σχόλια. Και φυσικά, δεν θέλεις να ρισκάρεις την πιθανότητα να πρέπει να «ξε-ανακοινώσεις» κάτι αν τελικά δεν πάει καλά.

Όμως, όσο αγαπάμε αυτό το ύπουλο «λανσάρισμα» μιας σχέσης, άλλο τόσο το σχολιάζουμε και το ειρωνευόμαστε. Γιατί; Γιατί το θεωρούμε κάπως «κατασκευασμένο», λίγο υπερβολικά ελεγχόμενο, ίσως και επιφανειακό. Γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν απλώς για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον ή το φθόνο των άλλων, χωρίς να έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν. Και γιατί, στο τέλος της ημέρας, νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε κάτι αληθινό – όχι απλώς ένα καλά στημένο πλάνο καφέ με λεζάντα που δεν λέει τίποτα.

Αν όλα πάνε καλά, κάποια στιγμή το υπονοούμενο θα γίνει ξεκάθαρο. Θα έρθει η φωτογραφία που δείχνει τα πρόσωπα, το κοινό post, ίσως και μια πιο προσωπική εξομολόγηση. Αν όχι, το «soft launch» θα μείνει απλώς ως μια ανάμνηση. Ή χειρότερα, θα εξαφανιστεί σαν να μην έγινε ποτέ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι απλώς ένα ακόμη trend. Είναι κομμάτι της σύγχρονης αντίληψης για τις σχέσεις, την ιδιωτικότητα και την παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα. Και όσο κι αν το κοροϊδεύουμε, συνεχίζουμε να το ακολουθούμε – συχνά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

Ίσως τελικά, μας αρέσει περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

