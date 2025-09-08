Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Backstage βίντεο με τις πρωταγωνίστριες της σειράς

Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στα γυρίσματα και απαθανάτισε μια σκηνή με 3 από τις πρωταγωνίστριες σε δράση

Για την πρεμιέρα της ετοιμάζεται σε λίγο καιρό η νέα σειρά του Alpha, «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, που υπόσχεται να καθηλώσει με συναρπαστικές ιστορίες.

Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στα γυρίσματα και απαθανάτισε μια σκηνή με 3 από τις πρωταγωνίστριες σε δράση.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, στον ρόλο της μητέρας, μαζί με τις Έβελυν Ασουάντ και Νάνσυ Μπούκλη, που ενσαρκώνουν τις θυγατέρες, ακολουθούν τις οδηγίες του σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλου, μεταφέροντας με ζωντάνια το κλίμα των γυρισμάτων.

Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε τις ζωές των χαρακτήρων, να νιώσουμε, να χαμογελάσουμε και να χαθούμε μέσα «στους κόσμους» των πέντε διαφορετικών ιστοριών. Εκεί όπου το παρελθόν με το παρόν μπλέκονται αριστοτεχνικά και δημιουργούν έναν εντυπωσιακό καμβά από ανθρώπινες ιστορίες υψηλής ταύτισης.

Η σειρά αφηγείται τις ζωές 5 κοριτσιών που κυνηγούν τα όνειρά τους, και μέσα από αυτά παρακολουθούμε πέντε παράλληλες ιστορίες με κοινή αφετηρία την οικογενειακή αγκαλιά. Τα κορίτσια μεγαλώνουν, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους, ενώ η ζωή άλλοτε είναι γενναιόδωρη και άλλοτε τους δοκιμάζει.

