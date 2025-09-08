TV 08.09.2025

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Backstage βίντεο με τις πρωταγωνίστριες της σειράς

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στα γυρίσματα και απαθανάτισε μια σκηνή με 3 από τις πρωταγωνίστριες σε δράση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για την πρεμιέρα της ετοιμάζεται σε λίγο καιρό η νέα σειρά του Alpha, «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, που υπόσχεται να καθηλώσει με συναρπαστικές ιστορίες.

Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στα γυρίσματα και απαθανάτισε μια σκηνή με 3 από τις πρωταγωνίστριες σε δράση.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
https://www.instagram.com/alphatv/

Διάβασε επίσης: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Νίκη Λάμη υποδύεται την Τζένη και κάνει αποκαλύψεις για τον ρόλο της

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, στον ρόλο της μητέρας, μαζί με τις Έβελυν Ασουάντ και Νάνσυ Μπούκλη, που ενσαρκώνουν τις θυγατέρες, ακολουθούν τις οδηγίες του σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλου, μεταφέροντας με ζωντάνια το κλίμα των γυρισμάτων.

Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε τις ζωές των χαρακτήρων, να νιώσουμε, να χαμογελάσουμε και να χαθούμε μέσα «στους κόσμους» των πέντε διαφορετικών ιστοριών. Εκεί όπου το παρελθόν με το παρόν μπλέκονται αριστοτεχνικά και δημιουργούν έναν εντυπωσιακό καμβά από ανθρώπινες ιστορίες υψηλής ταύτισης.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
https://www.instagram.com/alphatv/

Η σειρά αφηγείται τις ζωές 5 κοριτσιών που κυνηγούν τα όνειρά τους, και μέσα από αυτά παρακολουθούμε πέντε παράλληλες ιστορίες με κοινή αφετηρία την οικογενειακή αγκαλιά. Τα κορίτσια μεγαλώνουν, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους, ενώ η ζωή άλλοτε είναι γενναιόδωρη και άλλοτε τους δοκιμάζει.

Διάβασε επίσης: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Ο Στέλιος Ξανθουδάκης μιλά για τον ρόλο του Στάθη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Πόρτο Λεόνε: Τα 3 νέα trailers της νέας σειράς του Alpha που καθηλώνουν

08.09.2025
Επόμενο

Μετά την Angelina Jolie αυτή είναι η νέα Lara Croft

08.09.2025

Δες επίσης

Maestro in Blue: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τον νέο κύκλο – Η ανάρτηση Ανδριολάτου και Παπακαλιάτη
Cinema

Maestro in Blue: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τον νέο κύκλο – Η ανάρτηση Ανδριολάτου και Παπακαλιάτη

08.09.2025
Πόρτο Λεόνε: Τα 3 νέα trailers της νέας σειράς του Alpha που καθηλώνουν
TV

Πόρτο Λεόνε: Τα 3 νέα trailers της νέας σειράς του Alpha που καθηλώνουν

07.09.2025
Γιατί ρε πατέρα: Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 μάς συστήνονται μέσα από 4 βίντεο
TV

Γιατί ρε πατέρα: Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 μάς συστήνονται μέσα από 4 βίντεο

07.09.2025
Τρομεροί γονείς: Tα ξεκαρδιστικά teaser της νέας κωμικής σειράς του Alpha
TV

Τρομεροί γονείς: Tα ξεκαρδιστικά teaser της νέας κωμικής σειράς του Alpha

07.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *