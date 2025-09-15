Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Τα 3 στοιχεία που συνθέτουν την ιστορία της Ιουλίας

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η Ιουλία, την οποία ενσαρκώνει η Νάνσυ Μπούκλη, μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Όλυμπο μαζί με τις άλλες 4 αδερφές της. Έχασε τον πατέρα της σε μικρή ηλικία πράγμα που την στιγμάτισε για το υπόλοιπο της ζωής της κάνοντας την πιο ευαίσθητη αλλά την ίδια στιγμή και πιο δυναμική.

Είναι ήσυχη, γλυκιά κοπέλα και ποτέ δεν είχε μεγάλα όνειρα και αξιώσεις όπως οι αδερφές της. Το μόνο που ήθελε ήταν να παντρευτεί από έρωτα και να κάνει οικογένεια. Δεν είχε ποτέ την επιθυμία να φύγει από το χωριό της, ο κεραυνοβόλος όμως έρωτας με τον Θεσσαλονικιό Φωκά Καραπάνο την κάνει να αφήσει για πάντα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι για να ζήσει μαζί του, πράγμα που αποδεικνύει ότι για τον έρωτα είναι ικανή να κάνει τα πάντα. Είναι ετοιμόλογη, έξυπνη και δεν επιτρέπει σε κανέναν και καμία να την κοροϊδέψει. Προτιμάει να βλέπει το καλό στους άλλους και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί καθόλου να υποψιαστεί την σκευωρία που στήνει η πεθερά της πίσω από την πλάτη της για να την χωρίσει από τον Φωκά. Είναι αρκετά παρορμητική και αφήνει τα συναισθήματά της να την ελέγχουν αλλά όταν ηρεμεί και βλέπει τα πράγματα πιο ήρεμα και ψύχραιμα, μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και την μεγαλύτερη προδοσία.

Η Νάνσυ Μπούκλη δίνει ζωή στην Ιουλία:

Ο Φωκάς, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Τιτόπουλος, είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη από μια αρκετά ευκατάστατη οικογένεια. Είναι μηχανικός και γνώρισε την Ιουλία τυχαία όταν πήγε στο χωριό της με μια ομάδα για την κατασκευή του δρόμου.

Είναι πολύ γλυκός και ήρεμος άνθρωπος, ικανός όμως να τα βάλει και με θηρία και για να προστατέψει τους ανθρώπους που αγαπάει. Είναι αρκετά σχολαστικός, οργανωτικός, δίκαιος και προσπαθεί να εξετάζει πάντα τις καταστάσεις μία και δύο φορές προτού δράσει. Δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες και αποφάσεις, όταν όμως το κάνει είναι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό και δεν έχει δεύτερες σκέψεις.

O Μιχάλης Τιτόπουλος υποδύεται τον Φωκά:

Την «κακιά» πεθερά της Ιουλίας, την Ευανθία, ενσαρκώνει η Μαρία Τζομπανάκη. Η Ευανθία είναι παντρεμένη με τον Κυριάκο και έχουν έναν μοναχογιό, τον Φωκά. Είναι πολύ σκληρή και απόλυτη στις απόψεις της, κολλημένη στην δική της οπτική των πραγμάτων και δεν ακούει κανέναν. Θέλει να δει τον Φωκά, με μια γυναίκα πιο πλούσια από εκείνον και με μια καλή κοινωνική θέση.

Εστιάζει στο «φαίνεσθαι» και δεν περνάει στην ουσία, γι’ αυτό και έχει απορρίψει την Ιουλία από την πρώτη στιγμή που την γνώρισε αφού την θεωρεί ένα απλό κορίτσι του χωριού. Αν και η ίδια στα παντρεύτηκε τον Κυριάκο από έρωτα, πηγαίνοντας κόντρα στον πατέρα της, που δεν τον ήθελε εξαιτίας της κοινωνικής του τάξης, πλέον κάνει τα ίδια και χειρότερα στον Φωκά για να τον χωρίσει από την γυναίκα του. Όμως δεν έχει συνειδητοποιήσεις ότι τις σκευωρίες της θα τις πληρώσει πολύ ακριβά..

Η Μαρία Τζομπανάκη ενσαρκώνει την Ευανθία:

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, υποδύεται τον Κυριάκο, πατέρα του Φωκά και σύζυγο της Ευανθίας. Προέρχεται από μια εργατική οικογένεια αλλά κατάφερε να ανεβεί κοινωνικά και να αποκτήσει αρκετά χρήματα δουλεύοντας σκληρά. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή την Μέλπω, η οποία ζει μόνιμα στο Αμβούργο με τον Γερμανό σύζυγό της και τη βλέπει μια στο τόσο, όταν τους επισκέπτεται.

Ερωτεύτηκε παράφορα την Ευανθία και προσπάθησε πολύ για να την κατακτήσει. Με τα χρόνια όμως την βλέπει να αλλάζει και να γίνεται σκληρή, ενώ ο ίδιος μέσα του παραμένει ακόμα παιδί. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Φωκά και καταλαβαίνει τα θέλω και τις επιλογές του. Είναι πολύ υποστηρικτικός και με μεγάλη κατανόηση. Ξέρει να ακούει τους άλλους και προσπαθεί όσο μπορεί να δίνει λύσεις και να εξισορροπεί τα πράγματα όταν η κατάσταση εκτροχιάζεται εξαιτίας της Ευανθίας.

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης είναι ο Κυριάκος:

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Δείτε εδώ το trailer της Ιουλίας:

