Άσχημος τραυματισμός για τον Tom Holland στα γυρίσματα του Spider-Man

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ο ηθοποιός έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ή νοσηλεύεται ακόμη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Tom Holland, μιας και τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του «Spider-Man: Brand New Day».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η The Sun, ο 29χρονος τραυματίστηκε καθώς πραγματοποιούσε ένα δύσκολο stunt την Παρασκευή στα Leavesden Studios στο Watford στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα έπαθε ελαφρά διάσειση. Τα γυρίσματα της ταινίας σταμάτησαν για κάποιες μέρες, ενώ ακόμη ένα άτομο φαίνεται ότι τραυματίστηκε και βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος του East of England Ambulance Service δήλωσε: «Λάβαμε μια κλήση στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής να παραλάβουμε έναν ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό στα στα Leavesden Studios στο Watford. Το ασθενοφόρο εστάλη στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα».

Tom Holland reportedly cracked his head in a fall and was treated for concussion after filming a stunt for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ A stunt performer was also taken to the hospital. (Source: https://t.co/YI61RwBTfv) pic.twitter.com/oJbiOa3P9V — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 22, 2025

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο Tom Holland έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ή νοσηλεύεται ακόμη.

