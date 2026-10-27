Jennifer Lawrence: Από το Όσκαρ στην ομορφιά – Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού

Με μια ματιά Η Jennifer Lawrence λανσάρει τη δική της μάρκα περιποίησης μαλλιών, Mes°, σε συνεργασία με την Jasmina Aganovic.

Η Mes° εστιάζει στη βιολογία για την ενίσχυση της υγείας των μαλλιών, αντί για την απλή κάλυψη προβλημάτων.

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει μάσκα, ορό και σπρέι όγκου, με καινοτόμες τεχνολογίες.

Η φιλοσοφία της μάρκας είναι η απλοποίηση της ρουτίνας περιποίησης και η προσφορά μακροπρόθεσμων οφελών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lawrence, η πολυβραβευμένη ηθοποιός που έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς με τις ερμηνείες της, προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στο εντυπωσιακό βιογραφικό της, αυτή τη φορά στον χώρο της ομορφιάς. Η κάτοχος Όσκαρ και πρέσβειρα του οίκου Dior, αποκάλυψε τη δημιουργία της δικής της μάρκας περιποίησης μαλλιών, με την ονομασία Mes°.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί καρπό μιας συνεργασίας με την Jasmina Aganovic, απόφοιτο του MIT και ιδρύτρια της Arcaea, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της βιοτεχνολογίας. Η Jennifer Lawrence εντυπωσιάστηκε από μια ομιλία της Jasmina Aganovic σχετικά με το μέλλον της περιποίησης μαλλιών, γεγονός που την ώθησε να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες.

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Η Mes° δεν είναι απλώς μια ακόμη μάρκα καλλυντικών. Βασίζεται στην ιδέα της χρήσης της βιολογίας ως εργαλείου σχεδιασμού, εστιάζοντας στην ενίσχυση της υγείας των μαλλιών αντί στην επιδείνωσή τους μέσω της χρήσης styling προϊόντων. Η επίσημη έναρξη της εταιρείας σηματοδοτείται με την κυκλοφορία τριών αρχικών προϊόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα απευθείας στους καταναλωτές.

Καινοτόμα προϊόντα για υγιή και λαμπερά μαλλιά

Η πρώτη σειρά προϊόντων της Mes° περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία για τη φροντίδα των μαλλιών:

Multitask Repair Mask ($52): Μια μάσκα μαλλιών που προσφέρει ευελιξία στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνά μαλλιά πριν το λούσιμο, να παραμείνει όλη νύχτα για βαθιά ενυδάτωση, ή να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν styling για ένα κομψό wet look ή ένα sleek κότσο.

Μια μάσκα μαλλιών που προσφέρει ευελιξία στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνά μαλλιά πριν το λούσιμο, να παραμείνει όλη νύχτα για βαθιά ενυδάτωση, ή να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν styling για ένα κομψό wet look ή ένα sleek κότσο. Off-Duty Restyling Serum ($44): Ένας ορός σχεδιασμένος για να παρατείνει τη διάρκεια ενός καλού χτενίσματος, διατηρώντας τα μαλλιά σε άψογη κατάσταση.

Ένας ορός σχεδιασμένος για να παρατείνει τη διάρκεια ενός καλού χτενίσματος, διατηρώντας τα μαλλιά σε άψογη κατάσταση. Good Roots Volume Mist ($34): Ένα σπρέι που προσφέρει όγκο στις ρίζες, αξιοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία ARC-5™. Αυτή η τεχνολογία λειτουργεί βιολογικά για να διαχειριστεί την υπερβολική λιπαρότητα, προσφέροντας παράλληλα ανύψωση στις ρίζες.

Η Jennifer Lawrence είχε εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει μια δική της μάρκα περιποίησης μαλλιών εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ανέμενε να βρει τον κατάλληλο συνεργάτη. Η γνωριμία της με την Jasmina Aganovic, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική χρηματοδότηση για την Arcaea από επενδυτές όπως η Chanel, η Givaudan και η Olaplex, αποδείχθηκε καθοριστική. Η ίδια η Jennifer Lawrence έχει γίνει επίσης επενδυτής στην Arcaea, ενώ η Mes° αποτελεί μια κοινή επιχείρηση 50-50 μεταξύ των δύο γυναικών. Η Jennifer Lawrence κατέχει τον επίσημο τίτλο της ιδρύτριας, ενώ η Jasmina Aganovic είναι η διευθύνουσα σύμβουλος.

Η φιλοσοφία πίσω από το όνομα «Mes°»

«Πάντα ήταν τα μαλλιά», δήλωσε η Jennifer Lawrence, τονίζοντας τη μακροχρόνια σχέση της με το θέμα. «Υπήρχε κάτι τόσο εμφανώς ελλιπές για μένα ως καταναλώτρια, κάτι που ήθελα να βρω, και όταν δεν το βρήκα, απλώς σκέφτηκα: «Εντάξει, πρέπει να το δημιουργήσω εγώ». Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν ήθελα να ξαναφτιάξω κάτι που ήδη υπάρχει. Ήξερα ότι κάτι νέο χρειαζόταν να δημιουργηθεί, και αυτή η ευκαιρία δεν υπήρχε μέχρι την Arcaea και την Jasmina». Η Jennifer Lawrence είχε ήδη σκεφτεί το όνομα της εταιρείας της: «Ήξερα ότι ήθελα το φανταστικό μου προϊόν μαλλιών μια μέρα να λέγεται Mes°, επειδή δεν ήθελα να φτιάξω κάτι για υπερβολικά περιποιημένα, τέλεια μαλλιά. Ήθελα να είναι για την ακαταστασία της ζωής. Έχω χαρακτηριστεί ως «ακατάστατη» σε όλη μου τη ζωή, οπότε το όνομα έχει απήχηση σε μένα».

Βιολογική προσέγγιση και απλοποίηση της ρουτίνας

Η Jasmina Aganovic, με σπουδές στη χημική και βιολογική μηχανική στο MIT, εξήγησε την προσέγγιση της εταιρείας: «Είδαμε ότι όλοι αντιμετώπιζαν τα μαλλιά ως μια νεκρή ίνα, και από βιολογική άποψη, ίσχυε το αντίθετο. Έτσι, είχαμε ήδη μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία για την περιποίηση των μαλλιών». Η φιλοσοφία αυτή αντικατοπτρίζεται στα προϊόντα. Η Multitask Repair Mask, για παράδειγμα, περιέχει ένα βιομιμητικό σύμπλεγμα τριών λιπιδίων και σκουαλάνιο ελιάς, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μειώνει σημαντικά το σπάσιμο της τρίχας και ενισχύει την αντοχή της. Το Good Roots Volume Mist, από την άλλη, συνδυάζει στοιχεία styling που ανασηκώνουν τις ρίζες με μια τεχνολογία που περιέχει μικροφύκια για την εξισορρόπηση της λιπαρότητας. Ο Off-Duty Restyling Serum είναι μια διφασική σύνθεση που λειαίνει το φριζάρισμα και προσθέτει λάμψη, ενώ παράλληλα ενισχύει και αναδιαμορφώνει τα μαλλιά.

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Η Jasmina Aganovic τόνισε επίσης την επιθυμία για απλοποίηση της ρουτίνας περιποίησης: «Συζητήσαμε ότι η περιποίηση μαλλιών και δέρματος είχε ακολουθήσει μια κατεύθυνση με περισσότερα βήματα, πιο περίπλοκες ρουτίνες. Το κενό ήταν, ‘Δεν θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ευκαιρία είναι στην πραγματικότητα να απλοποιήσουμε τις ρουτίνες των ανθρώπων, και να το κάνουμε με τρόπο που προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μακροπρόθεσμα οφέλη». Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και στην ιδέα ότι τα προϊόντα της Mes° μπορούν να παρατείνουν τον χρόνο μεταξύ των λουσιμάτων, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή χρήση θερμικών εργαλείων.

Η συμμετοχή της Jennifer Lawrence και το πρόσωπο της καμπάνιας

Η Jennifer Lawrence έχει εμπλακεί σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της μάρκας, από τα προϊόντα και τη συσκευασία μέχρι την καμπάνια μάρκετινγκ. Η καμπάνια περιλαμβάνει ένα βίντεο με ανθρώπους να χορεύουν ελεύθερα, μια εικόνα που η Jennifer Lawrence ήθελε να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Νέας Υόρκης, πόλης στην οποία ζει. «Ο τρόπος που δουλέψαμε ήταν ότι το να είσαι ανέμελος, να είσαι χαλαρός, είναι από μόνο του κάτι φιλόδοξο», δήλωσε ο σκηνοθέτης Isaac Lock. «Θέλαμε να ενσωματώσουμε αυτή τη διαδικασία που έδειχνε ανθρώπους να ξεπερνούν την αμηχανία τους και να ξεπερνούν τα προβλήματά τους».

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