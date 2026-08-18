Celeb News 18.08.2026

Kim Kardashian: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Lewis Hamilton σε εξωτικό προορισμό

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Η Kim Kardashian μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Lewis Hamilton, αποκαλύπτοντας τρυφερές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton απολαμβάνουν διακοπές σε εξωτικό προορισμό.
  • Η Kardashian μοιράστηκε φωτογραφίες τους αγκαλιασμένους στην παραλία.
  • Στο ταξίδι συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας της Kardashian.
  • Ο Hamilton φαίνεται ενσωματωμένος στην οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ξέγνοιαστες περιόδους της ζωής τους φαίνεται πως διανύουν η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton, επιλέγοντας έναν εξωτικό, τροπικό προορισμό για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 45χρονη επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Somewhere over the rainbow». Οι εικόνες αποτυπώνουν μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα στον ρομαντισμό και τις οικογενειακές δραστηριότητες.

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Το ρομαντικό σκηνικό και οι κοινές εμφανίσεις

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα ξεχωρίζουν οι τρυφερές πόζες του ζευγαριού. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες, η Kim Kardashian και ο 41χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην αμμουδιά, έχοντας ως φόντο ένα μαγευτικό τροπικό ηλιοβασίλεμα.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η επιχειρηματίας επέλεξε για τις βόλτες της στην παραλία ένα εντυπωσιακό lime μαγιό και αργότερα ένα ροζ μπικίνι συνδυασμένο με λευκό σορτς, ενώ ο οδηγός αγώνων κινήθηκε σε πιο minimal τόνους με μαύρη εμφάνιση. Σε άλλη φωτογραφία μπροστά από καθρέφτη, ο Hamilton φαίνεται να αγκαλιάζει τρυφερά την Kim από πίσω, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο και τη χημεία τους.

Οικογενειακή ατμόσφαιρα και δραστηριότητες

Η απόδραση αυτή δεν είχε αποκλειστικά ρομαντικό χαρακτήρα, καθώς στο ταξίδι συμμετείχαν στενά μέλη της οικογένειας. Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν, ο Lewis Hamilton φαίνεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα της οικογένειας Kardashian, ποζάροντας δίπλα στην Khloé Kardashian αλλά και μαζί με τα παιδιά της Kim.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Τα μικρά παιδιά της οικογένειας, η Chicago και ο Saint, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο surf στα κύματα του εξωτικού προορισμού, ενώ ο μικρός Psalm απόλαυσε παιχνίδια στην αμμουδιά.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η παρουσία του Hamilton σε ένα τόσο στενό οικογενειακό περιβάλλον έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που τους θέλουν να είναι αχώριστοι τους τελευταίους μήνες. Μετά τις κοινές τους εμφανίσεις στο Παρίσι και τη στήριξη που δείχνει ο ένας στον άλλον στα επαγγελματικά τους, όπως η παρουσία της Kim στο Grand Prix του Μονακό, η σχέση τους φαίνεται πως περνά σε ένα πιο σταθερό και ουσιαστικό επίπεδο.

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Kim Kardashian Lewis Hamilton διακοπές Καλοκαίρι 2026
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