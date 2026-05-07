Πώς η Taylor Swift «έφερε» τον χωρισμό σε σχέση της Kesha

Η Kesha μοιράστηκε μια απρόσμενη και αρκετά χιουμοριστική ιστορία από την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας τον παράξενο λόγο που οδήγησε στον μοναδικό της χωρισμό από πρώην σύντροφο. Η τραγουδίστρια, μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy», περιέγραψε πως κάποτε αποφάσισε να «δοκιμάσει» τη συμπεριφορά του τότε συντρόφου της, καθώς υποψιαζόταν ότι το ενδιαφέρον του στρεφόταν περισσότερο στη δημοσιότητα παρά στη σχέση τους.

Η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε συναυλία της Taylor Swift στο πλαίσιο της περιοδείας «The Eras Tour». Η Kesha βρέθηκε στη συναυλία και στη συνέχεια σε after party, όμως αντί να πάρει μαζί της τον σύντροφό της, επέλεξε να συνοδεύσει μια φίλη της. Όπως παραδέχτηκε, ήθελε να δει πώς θα αντιδράσει.

Metallica στην Αθήνα: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ από το πρώτο soundcheck της M72 Tour

Η αντίδραση, ωστόσο, δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο τότε σύντροφός της ενοχλήθηκε έντονα που δεν είχε προσκληθεί και, σύμφωνα με την ίδια, την επόμενη κιόλας ημέρα εμφανίστηκε στο σπίτι της για να της επιστρέψει τα κλειδιά, δίνοντας τέλος στη σχέση τους.

Με χιούμορ, η Kesha σχολίασε πως δεν περίμενε τόσο άμεση αντίδραση, αναρωτώμενη αν θα μπορούσε να περιμένει έστω λίγες ημέρες πριν προχωρήσει σε τόσο οριστική κίνηση. Παράλληλα, αστειεύτηκε λέγοντας πως «αν είναι να σε χωρίσει κάποιος, τουλάχιστον για την Taylor Swift θα υπάρχει κάποια δικαιολογία».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι αυτή την περίοδο είναι συνειδητά single, επιλέγοντας να απέχει από σχέσεις μέχρι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «περιμένει τον βασιλιά της», ενώ παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έχει δοκιμάσει και πολυσυντροφική σχέση, η οποία όμως δεν της ταίριαξε.

Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles