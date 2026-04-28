5ος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Σεναρίου: 5 χρόνια δημιουργίας – OPEN CALL

✨ 5 χρόνια δημιουργίας – Μια διαδρομή γεμάτη ιστορίες

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και το Cinekid προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό Ανάπτυξης Σεναρίου, για ταινία μεγάλου μήκους και τηλεοπτική σειρά με παιδικό περιεχόμενο που απευθύνεται στις ηλικίες 3 – 12 ετών.

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας προσφέρει στους συντελεστές του πρότζεκτ που θα επιλεγεί ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ στο φημισμένο Cinekid Script LAB. Το πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου για παιδικό περιεχόμενο έχει διάρκεια έξι μήνες με διαδικτυακές αλλά και δια ζώσης συναντήσεις στο Άμστερνταμ και το Βερολίνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 12 Μαΐου 2026

Την κριτική επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα σενάρια απαρτίζουν οι:

Λευτέρης Φυλακτός – Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτιστικών, Επιμορφωτικών & Παιδικών Προγραμμάτων – EΡT

Μαρία Κοντογιάννη – Παραγωγός, Ιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής “WILD AT HEART”

Ίριδα Ζιόγκα – Σκηνοθέτις, Παραγωγός animation

Μια ματιά στα προηγούμενα χρόνια!

Τα τελευταία 4 χρόνια, το πρόγραμμα έχει στηρίξει και αναδείξει ελληνικά projects με διεθνή προοπτική:

• «9 LIVES LEFT» – Ζαχαρίας Μαυροειδής (2022)

• «ΚΕΡΑΣΙ & ΖΟΥΚΙΝΙ» – Αλέξανδρος Ρέλλος (2023)

• «MY NAME IS LULO!» – Έφη Παππά (2024)

• «NATURAL SELECTION» – Ίριδα Ζιόγκα (2025)

Ιστορίες που ξεκίνησαν ως ιδέες και εξελίχθηκαν μέσα από το Cinekid Script LAB σε projects με ξεκάθαρη ταυτότητα και διεθνή δυναμική.

Κάθε project βρήκε στο πρόγραμμα έναν χώρο εξέλιξης μέσα από εντατικά workshops, διεθνή καθοδήγηση και δημιουργική ανταλλαγή ιδεών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ίριδα Ζιόγκα:

«Η συμμετοχή μου στο Cinekid Script Lab ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της σειράς μου Natural Selection. Μέσα από ένα πολύ καλά οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον, είχα την ευκαιρία να δουλέψω εντατικά πάνω στο σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου, να εμβαθύνω στους χαρακτήρες και να εξερευνήσω τον αφηγηματικό τόνο της σειράς, με καθοδήγηση από καταξιωμένους tutors όπως η Aleksandra Świerk. […] Το Cinekid Script Lab υπήρξε ένα περιβάλλον εξέλιξης, τόσο για το πρότζεκτ όσο και για εμένα ως δημιουργό και λειτούργησε ως ένας δημιουργικός σταθμός που μου έδωσε σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τα επόμενα βήματα της σειράς!».

Πέρα από το Lab

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη παιδικού και εφηβικού περιεχομένου στην Ελλάδα, μέσα από πρωτοβουλίες όπως:

-την διεξαγωγή του ATHICFF for Professionals κάθε Νοέμβριο

-την παραγωγή μικρού μήκους ταινίας για εφήβους στο πλαίσιο της Ελευσίνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

-και τη διοργάνωση του Διεθνούς Προγράμματος Ανάπτυξης Σεναρίων Kids Kino Lab (Warsaw Kids Film Forum)

Ο Διαγωνισμός Ανάπτυξης Σεναρίου Cinekid Script LAB, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

