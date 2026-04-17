ΜΠΙΖΖΖ: «Σε περιμένουμε καιρό» Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

Από τις 7 έως τις 17 Μαΐου θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ, στο πλαίσιο του ΜΠΙΖΖΖ 2026, η παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό» σε σκηνοθεσία Βίκτωρα Νασιούλα και Νίκης Χρυσοφάκη.

Λίγα λόγια για το έργο

Τι συμβαίνει όταν ένα σχολείο δεν μπορεί να χωρέσει μια τάξη;

Τι γεννιέται όταν η απουσία του δασκάλου γίνεται η αφορμή να αναλάβουν τα παιδιά την ευθύνη του μαθήματος; Πώς μοιράζεται η εξουσία όταν δεν υπάρχει κάποιος να τη μοιράσει; Επτά μαθητές. Επτά μαθήματα. Επτά μικροί κόσμοι που συναντιούνται.

Η τάξη που όλοι φοβούνται να διδάξουν αποφασίζει να σταματήσει να περιμένει και να διδάξει τον εαυτό της. Αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει το δικό της σχολείο.

Χωρίς δασκάλους. Χωρίς έτοιμες απαντήσεις. Το μάθημα αρχίζει — αλλά αυτή τη φορά, χωρίς βιβλία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Το έργο μας είναι προσωπικό. Όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας.

Επτά άτομα έφεραν τις δικές τους ιστορίες για θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις που έχουν ζήσει. Τις εμπιστεύτηκαν σε εμάς για να τις μοιραστούν, όχι για κάνουν μάθημα, ούτε για να κουνήσουν το δάχτυλο, αλλά για να μάθουν κάτι οι ίδιοι και επιτέλους να ακουστούν.

Οι ήρωές μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εκκεντρικοί, περιθωριακοί, αντισυμβατικοί. Εμείς αποφασίσαμε πως είναι απλά νέοι, που σε ένα κόσμο με απεριόριστες επιλογές αλλά και απεριόριστες δεσμεύσεις, ψάχνουν ποιοι είναι. Kαι στο τέλος είναι απλά μια παρέα – όπως όλοι μας.

Η ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη

Trailer: Μυρτώ Γρηγορίου

Trailer Sound Design: Philip Paul

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αργύρης Βογιάρης, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Χρυσάνθη Μαρκέτου, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα

Info

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημερομηνία:

Πέμπτη 07/05, ώρα 22:00 | Σάββατο 09/05, ώρα 20:00

Τρίτη 12/05, ώρα 22:00 | Πέμπτη 14/05, ώρα 20:00

Παρασκευή 15/05, ώρα 20:00 | Κυριακή 17/05, ώρα 22:00

Διάρκεια: 60΄

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067

Τιμές εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος)

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/mpizzz-2026/

Early Bird: 9€

[Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων]

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

Δείτε το trailer του ΜΠΙΖΖΖ 2026!

