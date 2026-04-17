Θέατρο 17.04.2026

ΜΠΙΖΖΖ: «Σε περιμένουμε καιρό» Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

Από τις 7 έως τις 17 Μαΐου θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ, στο πλαίσιο του ΜΠΙΖΖΖ 2026, η παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό» σε σκηνοθεσία Βίκτωρα Νασιούλα και Νίκης Χρυσοφάκη.
Mad.gr

Τι συμβαίνει όταν ένα σχολείο δεν μπορεί να χωρέσει μια τάξη;

Τι γεννιέται όταν η απουσία του δασκάλου γίνεται η αφορμή να αναλάβουν τα παιδιά την ευθύνη του μαθήματος; Πώς μοιράζεται η εξουσία όταν δεν υπάρχει κάποιος να τη μοιράσει; Επτά μαθητές. Επτά μαθήματα. Επτά μικροί κόσμοι που συναντιούνται.

Η τάξη που όλοι φοβούνται να διδάξουν αποφασίζει να σταματήσει να περιμένει και να διδάξει τον εαυτό της. Αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει το δικό της σχολείο. Χωρίς δασκάλους. Χωρίς έτοιμες απαντήσεις. Το μάθημα αρχίζει — αλλά αυτή τη φορά, χωρίς βιβλία.

Λίγα λόγια για το έργο

Τι συμβαίνει όταν ένα σχολείο δεν μπορεί να χωρέσει μια τάξη;

Τι γεννιέται όταν η απουσία του δασκάλου γίνεται η αφορμή να αναλάβουν τα παιδιά την ευθύνη του μαθήματος; Πώς μοιράζεται η εξουσία όταν δεν υπάρχει κάποιος να τη μοιράσει; Επτά μαθητές. Επτά μαθήματα. Επτά μικροί κόσμοι που συναντιούνται.

Η τάξη που όλοι φοβούνται να διδάξουν αποφασίζει να σταματήσει να περιμένει και να διδάξει τον εαυτό της. Αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει το δικό της σχολείο.

Χωρίς δασκάλους. Χωρίς έτοιμες απαντήσεις. Το μάθημα αρχίζει — αλλά αυτή τη φορά, χωρίς βιβλία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Το έργο μας είναι προσωπικό. Όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας.
Επτά άτομα έφεραν τις δικές τους ιστορίες για θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις που έχουν ζήσει. Τις εμπιστεύτηκαν σε εμάς για να τις μοιραστούν, όχι για κάνουν μάθημα, ούτε για να κουνήσουν το δάχτυλο, αλλά για να μάθουν κάτι οι ίδιοι και επιτέλους να ακουστούν.
Οι ήρωές μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εκκεντρικοί, περιθωριακοί, αντισυμβατικοί. Εμείς αποφασίσαμε πως είναι απλά νέοι, που σε ένα κόσμο με απεριόριστες επιλογές αλλά και απεριόριστες δεσμεύσεις, ψάχνουν ποιοι είναι. Kαι στο τέλος είναι απλά μια παρέα – όπως όλοι μας.

Η ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Νασιούλας, Νίκη Χρυσοφάκη
Trailer: Μυρτώ Γρηγορίου
Trailer Sound Design: Philip Paul

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αργύρης Βογιάρης, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Χρυσάνθη Μαρκέτου, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα

Info

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημερομηνία:
Πέμπτη 07/05, ώρα 22:00 | Σάββατο 09/05, ώρα 20:00
Τρίτη 12/05, ώρα 22:00 | Πέμπτη 14/05, ώρα 20:00
Παρασκευή 15/05, ώρα 20:00 | Κυριακή 17/05, ώρα 22:00

Διάρκεια: 60΄

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067
Τιμές εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος)
Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/mpizzz-2026/
Early Bird: 9€
[Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων]

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

Δείτε το trailer του ΜΠΙΖΖΖ 2026!

Social media Επί Κολωνώ:
epi_kolono
@epikolono.gr

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Επί Κολωνώ ΜΠΙΖΖΖ πολιτισμός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Raye τιμάται από το Songwriters Hall of Fame το 2026

Η Raye τιμάται από το Songwriters Hall of Fame το 2026

17.04.2026
Επόμενο
Η λύση της «τελευταίας στιγμής»: Γρήγορη μακαρονάδα με 3 υλικά

Η λύση της «τελευταίας στιγμής»: Γρήγορη μακαρονάδα με 3 υλικά

17.04.2026

