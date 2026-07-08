ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε το νέο album της Olivia Rodrigo «Spark in the Dark» σε CD ή vinyl

Το album που έχει γίνει μουσικό φαινόμενο μπορεί να αποκτήσει τη δική του θέση στη συλλογή σου - 3 τυχεροί fans θα κερδίσουν τα ξεχωριστά δώρα του Mad.gr

Με μια ματιά Δωρεάν album της Olivia Rodrigo «Spark in the Dark» σε CD ή vinyl για 3 τυχερούς.

Συμμετοχή μέσω Instagram: follow, like, tag φίλου.

Διαγωνισμός από 8 έως 15 Ιουλίου 2026, με κλήρωση στις 15/7.

Δώρα: 1 vinyl και 2 CD, μη ανταλλάξιμα με χρήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έτοιμοι για ένα μουσικό δώρο που θα κάνει τη συλλογή σας να τραγουδάει; Το Mad.gr φέρνει το νέο album της Olivia Rodrigo, «Spark in the Dark», στα χέρια 3 τυχερών fans! Το album που έχει γίνει talk of the town και έχει κλέψει τις εντυπώσεις, τώρα μπορεί να αποκτήσει τη δική του θέση στο ράφι σου – είτε σε CD είτε σε συλλεκτικό vinyl.

Αν η Olivia Rodrigo είναι ήδη στο playlist σου ή αν απλώς λατρεύεις να ανακαλύπτεις νέες μουσικές κυκλοφορίες, αυτή είναι η στιγμή σου. Βάλε το όνομά σου στην κλήρωση και ετοιμάσου να διεκδικήσεις ένα από τα πιο hot μουσικά δώρα της χρονιάς!

ΔΩΡΑ:

2 CD του «Spark in the Dark»

1 Vinyl του «Spark in the Dark»

Για να συμμετάσχεις:

Follow το @madgr

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Ο διαγωνισμός λήγει στις 15/7/2026.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με story και θα ενημερωθούν μέσω DM.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD GIVEAWAY, OLIVIA RODRIGO “SPARK IN THE DARK”»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του λογαριασμού @madgr_official στο Instagram, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Ο Διαγωνισμός δεν διοργανώνεται, δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Instagram. Κάθε Συμμετέχων απαλλάσσει πλήρως το Instagram από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό.

Β. Τα Δώρα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν τα ακόλουθα δώρα κατά σειρά ανάδειξης:

1ος νικητής: Ένα (1) vinyl του άλμπουμ «Spark in the Dark» της Olivia Rodrigo.

Ένα (1) vinyl του άλμπουμ «Spark in the Dark» της Olivia Rodrigo. 2ος νικητής: Ένα (1) CD του άλμπουμ «Spark in the Dark» της Olivia Rodrigo.

Ένα (1) CD του άλμπουμ «Spark in the Dark» της Olivia Rodrigo. 3ος νικητής: Ένα (1) CD του άλμπουμ «Spark in the Dark» της Olivia Rodrigo.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη και δεν μεταβιβάζονται.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου 2026 έως και τις 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Μετά τη λήξη αυτή, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους αʹ και βʹ βαθμού. Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία κατά τη Διάρκειά του:

Να ακολουθούν (follow) τον λογαριασμό @madgr στο Instagram.

Να κάνουν like στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.

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