Αναβολή εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.
Αναβολή εκδήλωσης: Η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, με τη συμμετοχή των Rainbow Mermaids και της Χάρις Αλεξίουαναβάλλεται.

Η απόφαση ελήφθη από τους συντελεστές της εκδήλωσης, οι οποίοι έκριναν ότι, υπό το πρίσμα της έντονης διεθνούς επικαιρότητας που διαμορφώνεται εξαιτίας των πολεμικών εξελίξεων, η παρούσα χρονική στιγμή δεν αποτελεί την κατάλληλη συγκυρία για την πραγματοποίησή της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, για τον οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν σύντομα ενημερωτικό email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήριά τους.

 

αναβολή Μουσείο Μαρία Κάλλας
