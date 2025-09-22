H Dua Lipa στη σκηνή με θρύλο της μουσικής, σε ένα live που έγραψε ιστορία

Η Dua Lipa ένωσε δυνάμεις με τον θρυλικό Nile Rodgers σε μια εκρηκτική εκτέλεση του κλασικού disco ύμνου των Chic, «Le Freak»

Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή για το τρίτο από τα τέσσερα sold out shows της στο Madison Square Garden, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Radical Optimism World Tour». Οι θαυμαστές της αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα όταν παρουσίασε τον Nile Rodgers, έναν από τους πιο εμβληματικούς κιθαρίστες και παραγωγούς της disco και funk σκηνής, για μια ζωντανή εκτέλεση του «Le Freak» (1978). Η στιγμή έφερε το Madison Square Garden σε πραγματική απογείωση, με το κοινό να τραγουδά και να χορεύει σε έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της disco εποχής.

Η Dua Lipa έχει καθιερώσει την παράδοση να αποδίδει μουσικούς φόρους τιμής στις πόλεις που επισκέπτεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη, επέλεξε να ερμηνεύσει κομμάτια-σύμβολα της πόλης: το «No One» της Alicia Keys και το «One Way or Another» των Blondie.

Η πρακτική της Dua Lipa να προσκαλεί εμβληματικούς καλλιτέχνες ξεκίνησε στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Troye Sivan, οι Tame Impala και ο Neil Finn των Crowded House, ενώ διασκεύασε τραγούδια από τους AC/DC, την Lorde και την Kylie Minogue.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η περιοδεία ξεκίνησε στο Σικάγο, όπου η Dua Lipa παρουσίασε στη σκηνή τη Chaka Khan για μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «Ain’t Nobody». Στο Λονδίνο, υποδέχτηκε τον Jay Kay των Jamiroquai για το «Virtual Insanity» και την επόμενη βραδιά την Charli XCX για το «360».

Συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στο Δουβλίνο, όπου αφιέρωσε το «Nothing Compares 2 U» στη μνήμη της Sinéad O’Connor, ενώ στο Λίβερπουλ ερμήνευσε μαζί με τον Dave McCabe των Zutons το «Valerie».

Η «Radical Optimism World Tour» στηρίζει το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Dua Lipa, «Radical Optimism», που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 το 2024. Το άλμπουμ γέννησε μεγάλες επιτυχίες, με κορυφαίο το «Houdini», το οποίο παρέμεινε για 17 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart.

Η περιοδεία συνεχίζεται με στάσεις σε Μαϊάμι, Ντάλας, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ, προτού ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό.

