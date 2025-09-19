H Marseaux βγήκε στο stage και «τρέλανε» τους πάντες στην ΗΘΕ 2025

Η Πλατεία Νερού στο Φάληρο γέμισε ενέργεια και ενθουσιασμό, καθώς η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion κορυφώθηκε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τον χώρο, με κάθε στιγμή να συνοδεύεται από γέλια, φωνές και ασταμάτητο χειροκρότημα. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με κάθε γωνιά να αντανακλά τον ενθουσιασμό για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Από τα backstages μέχρι τη σκηνή, η θετική ενέργεια μεταδόθηκε σε όλους, χαρίζοντας στο κοινό μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Τη σκηνή κατέλαβε η Marseaux, η οποία, με τη δύναμη της φωνής της και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, κατάφερε να μαγέψει το κοινό από την πρώτη στιγμή. Το outfit που επέλεξε για την πιο ξεχωριστή βραδιά του χρόνου ήταν τόσο δυναμικό όσο και το act της. Μια δερμάτινη, φούξια καμπαρτίνα, με total white boxing σετ αντίστοιχες boxing boots. Κάθε λεπτομέρεια πάνω έδειχνε πως είχε έρθει για να τα «σπάσει».

Η νεαρή τραγουδίστρια, γνωστή για τον συνδυασμό pop και rap στοιχείων, ηλεκτρονικών beats και καθηλωτικών μελωδιών, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της όπως το «Βότκα Βύσσινο», «Τρέλανέ μας», «Για πάντα και λίγο ακόμα», το «Αν το λες αγάπη αυτό», αλλά και τα «Μαύρο καρέ κοντό», «Party» και «Ecstasy». Κάθε νότα και κάθε στίχος έγιναν γέφυρα σύνδεσης με τους θεατές, που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, τραγούδι και χορό, δημιουργώντας ένα κλίμα σχεδόν μαγικό.

Η Marseaux κυριολεκτικά γέμισε τη σκηνή με ενέργεια και παλμό, ενώ η σκηνική της παρουσία και η χαρακτηριστική χροιά της φωνής της ανέδειξαν τα τραγούδια σε μια αξέχαστη εμπειρία. Το σκηνικό ήταν γεμάτο φώτα και προβολές, προσφέροντας μια μοναδική οπτικοακουστική αίσθηση που ενίσχυσε το μαγικό κλίμα της βραδιάς. Κάθε στιγμή της εμφάνισής της ήταν γεμάτη ζωντάνια, συναίσθημα και θετική αύρα, ενώ το κοινό ζούσε κάθε νότα σε πραγματικό χρόνο.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 απέδειξε γιατί αποτελεί το πιο φωτεινό μουσικό γεγονός της χρονιάς, με ταλέντα όπως η Marseaux να κερδίζουν τον παλμό και τις καρδιές του κοινού. Η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου μετατράπηκε σε μια γιορτή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων, γεμάτη μουσική, χορό και ανεξίτητη θετική ενέργεια.

Όσα είδαμε στις πρόβες

