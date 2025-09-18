Marseaux: Η σκηνή «τρελαίνεται» στις πρόβες για την ΗΘΕ 2025

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 υπόσχεται αξέχαστες στιγμές, με τη Marseaux να κλέβει την παράσταση με τη μοναδική της ενέργεια

Το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα για την πιο θετική ημέρα του χρόνου! Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion είναι σχεδόν εδώ και το Mad.gr «τρύπωσε» στα backstages για να σου μεταφέρει όλα τα highlights από τις πρόβες.

Φέτος, κοινό και καλλιτέχνες ετοιμάζονται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη εντυπωσιακά acts, θεαματικά shows και vibes που θα μείνουν αξέχαστα. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η ΗΘΕ 2025 γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας πιο ανανεωμένη από ποτέ και μεταφέρεται για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τριπλασιάζοντας την εμπειρία. Το καλύτερο; Η είσοδος είναι ελεύθερη, για να έρθεις με όλη την παρέα και να ζήσεις από κοντά τη μεγαλύτερη γιορτή θετικής ενέργειας!

Τη σκηνή κατέλαβε η Marseaux, η οποία μέσα από τον δυναμισμό της και το πάθος για την μουσική, κατάφερε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα αντίστοιχής έντασης με αυτή που θα δούμε την Παρασκευή.

Με τον συνδυασμό pop και rap στοιχείων, ηλεκτρονικά beats και μελωδίες που καθηλώνουν, κάθε κομμάτι που ερμήνευσε μετέφερε έντονα συναισθήματα.

Η στιγμή ήταν γεμάτη με ενέργεια και χαρακτήρα, ενώ η χαρακτηριστική χροιά της φωνής της έδωσε μια μοναδική διάσταση σε κάθε τραγούδι.

Με το σκηνικό να έχει στηθεί, την ενέργεια να είναι στα ύψη και το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 αναμένεται να χαράξει αξέχαστες στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους. Η Marseaux και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες υπόσχονται ένα show γεμάτο μουσική, συναίσθημα και θετική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς είναι εδώ.

Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

