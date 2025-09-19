ΗΘΕ 2025: O FY έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ρυθμό του

Ο FY με μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από θετική ενέργεια και urban δυναμική, κατάφερε να ξεσηκώσει ολόκληρη την Πλατεία Νερού

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, αφήνοντας πίσω της μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετικά vibes! Για 20η συνεχόμενη χρονιά, ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας ένωσε χιλιάδες ανθρώπους σε μια ανεπανάληπτη επετειακή γιορτή, προσφέροντας μουσική, ρυθμό και αστείρευτη ενέργεια.

Οι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τον FY να ξεχωρίζει για ακόμη μια φορά. Το act του ήταν εκρηκτικό, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και απρόσμενες εκπλήξεις, που έκαναν το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα, φωνές.

Η χορογραφία, ο ρυθμός και τα φωνητικά του ανέβασαν τη θερμοκρασία, ενώ η ενέργεια που μετέδωσε από το stage απογείωσε την Πλατεία Νερού. Κάθε κομμάτι που ακούστηκε προκάλεσε ατελείωτο χορό, φωνές και χαμόγελα, με το κοινό να ζει κάθε δευτερόλεπτο στο έπακρο. Φυσικά, από το act του δεν έλειψε και το «Money dance», το οποίο έκανε το κοινό να χορεύει την viral χορογραφία. Ακόμη, τραγούδησε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του, όπως το «Bam» και «Δε με θέλουν».

Η φετινή επετειακή ΗΘΕ, στα 20 της χρόνια, απέδειξε γιατί παραμένει ο απόλυτος μουσικός θεσμός. Χιλιάδες φωνές έγιναν μία, με θετική διάθεση και μοναδικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Και ο FY, με το urban στοιχείο του, σφράγισε μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται ως μία από τις κορυφαίες της διοργάνωσης.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 ήταν περισσότερο από μια συναυλία, ήταν μια γιορτή που ένωσε ξανά τη χώρα στη δύναμη της μουσικής και της θετικής ενέργειας.

Όσα είδαμε στις πρόβες

