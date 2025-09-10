Celeb News 10.09.2025

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τα βαπτιστικά ρούχα υψηλής ραπτικής του γιου της, Βασίλη (Video)

Αργυρός Νίκα
Ήταν όλα σχεδιασμένα από τη Σήλια Κριθαριώτη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πιο όμορφη περίοδο διανύουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα μιας και πριν από λίγες μέρες βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο. 

Το μυστήριο και το πάρτι που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν στη βίλα της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού. Νονοί ήταν, επίσης, τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας, που πάντρεψε τον τραγουδιστή με την Αλεξάνδρα Νίκα, Ερικ Βασιλάτος.

Η βάπτιση έγινε σε στενό κύκλο, ενώ ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα του πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι Βασίλης. Μάλιστα, λίγες ήμερες μετά τη βάπτιση, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο και έδειξε το κουτί με τα βαπτιστικά ρουχαλάκια του μικρού Βασίλη.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα οποία ήταν σχεδιασμένα από τη Σήλια Κριθαριώτη, ήταν σε λευκές αποχρώσεις με γαλάζιες λεπτομέρειες.

«Βασίλης. Μια ξεχωριστή μέρα φυλαγμένη σε ένα κουτί γεμάτο αναμνήσεις», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

