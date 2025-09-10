Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με μια κίνηση-έκπληξη

Η Hilary Duff υπέγραψε συμβόλαιο με την Atlantic Records, ενώ παράλληλα προετοιμάζει ένα docuseries που θα καταγράψει την επιστροφή της στη δισκογραφία

Δέκα χρόνια μετά την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στον κόσμο της μουσικής. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός υπέγραψε συμβόλαιο με την Atlantic Records, ενώ παράλληλα προετοιμάζει ένα docuseries που θα καταγράψει την επιστροφή της στη δισκογραφία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ισορροπεί την καριέρα με την οικογενειακή της ζωή.

Η Hilary Duff, που το 2015 κυκλοφόρησε το πέμπτο της άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out.», ετοιμάζει τώρα νέα τραγούδια και την πολυαναμενόμενη επάνοδό της στη σκηνή. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το docuseries θα «αγκαλιάσει τα πάνω, τα κάτω και όλα τα ενδιάμεσα» και θα επιτρέψει στους θαυμαστές να τη δουν σε κάθε βήμα: από τις πρόβες και τις ηχογραφήσεις μέχρι τις στιγμές της στο σπίτι με την οικογένειά της.

Η σκηνοθεσία και η εκτελεστική παραγωγή ανήκουν στον Sam Wrench, γνωστό για τα «A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter» και «Taylor Swift: The Eras Tour», μέσω της Next of Kin Content. Το project υπόσχεται να δείξει «μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει τον ρόλο της μητέρας με αυτόν της καλλιτέχνιδας, πριν ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από μια δεκαετία».

Από το «Metamorphosis» στο σήμερα

Η Hilary Duff ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία με τα άλμπουμ «Metamorphosis» και «Hilary Duff» μέσω των Buena Vista και Hollywood Records. Το 2014 υπέγραψε στη RCA Records και κυκλοφόρησε το single «Chasing the Sun», γραμμένο από τον Jason Reeves, την Colbie Caillat και τον Toby Gad. Το άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out.» ήταν το μοναδικό της σε εκείνη τη δισκογραφική στέγη, αλλά και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της μετά το «Dignity» του 2007. Η τελευταία της μουσική εμφάνιση ήταν μια διασκευή στο «Never Let You Go» των Third Eye Blind, την οποία παρουσίασε μαζί με τον RAC και τον σύζυγό της Matthew Koma.

Δέκα χρόνια ηθοποιίας

Από το 2015, η Hilary Duff επικεντρώθηκε στην υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στη σειρά «Younger» έως το 2021, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε στο «How I Met Your Father», που ολοκληρώθηκε ύστερα από δύο σεζόν. Παρά την επιτυχία της στην τηλεόραση, η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι η μουσική παραμένει μια βαθιά της ανάγκη.

Η Hilary Duff επιστρέφει σε έναν χώρο που την ανέδειξε και τη σημάδεψε από την αρχή της καριέρας της. Με νέα δισκογραφική στέγη, φρέσκο υλικό και ένα docuseries που θα αποκαλύψει την πιο προσωπική της πλευρά, το comeback της μοιάζει έτοιμο να συζητηθεί όσο κανένα άλλο. Και αυτήν τη φορά, δεν είναι μόνο μια ποπ σταρ που επιστρέφει στη σκηνή· είναι μια ώριμη γυναίκα, καλλιτέχνις και μητέρα που ξαναγράφει το κεφάλαιο της δικής της μουσικής ιστορίας.

