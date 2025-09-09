Μουσικά Νέα 09.09.2025

Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

Η Lizzo εξηγεί γιατί δεν κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της Love in Real Life και πώς επαναπροσδιόρισε τη σχέση της με τη μουσική βιομηχανία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lizzo βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, όχι μόνο για τη μουσική της αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνει σχετικά με την καριέρα της. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Vulture, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε γιατί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Love in Real Life» παραμένει στον πάγο και πώς τα γεγονότα των τελευταίων ετών την ώθησαν να ακολουθήσει νέα κατεύθυνση.

Τον Μάρτιο του 2024, η Lizzo είχε ανακοινώσει ότι το «Love in Real Life» ήταν έτοιμο. Οι θαυμαστές της όμως εξεπλάγησαν όταν, αντί για το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το rap mixtape «My Face Hurts From Smiling». Όπως εξήγησε η ίδια, το έργο που είχε δημιουργήσει το 2022 δεν την εξέφραζε πλέον: «Μέχρι το 2025, έχω αλλάξει. Ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ, και τόσα έχουν συμβεί. Απλώς δεν ήταν αυτό που ένιωθα τώρα. Σκέφτηκα, “Πρέπει να κάνω τα πράγματα διαφορετικά και δεν ξέρω ακόμη πώς, αλλά θα αρχίσω να ακολουθώ το ένστικτό μου”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Sabrina Carpenter: To A Man’s Best Friend κρύβει 12 καλούς λόγους για να το ακούς στο repeat

Η συζήτηση με την Atlantic Records

Μετά την περιορισμένη απήχηση των πρώτων singles στο Billboard Hot 100, η Lizzo συναντήθηκε με τα στελέχη της Atlantic Records για να τους εκθέσει την απόφασή της. Όπως περιέγραψε: «Κάθισα στο τραπέζι και είπα, “Από εδώ και στο εξής πρέπει να τα κάνω όλα με τον δικό μου τρόπο. Και χρειάζομαι να είστε στο πλευρό μου. Θα είναι λίγο τρομακτικό”. Και όλοι συμφώνησαν, λέγοντας, “Σε στηρίζουμε, ό,τι κι αν χρειαστείς”».

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η κυκλοφορία του «Love in Real Life» είναι πλέον «υπό εξέταση», χωρίς να επιβεβαιώνει αν και πότε θα βγει. Στο μεταξύ, επικεντρώνεται στη δημιουργία και κυκλοφορία μουσικής που την εμπνέει πραγματικά. «Βρίσκομαι σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους που έχω ζήσει ποτέ. Ποιος νοιάζεται αν δεν σου αρέσει; Έχω 7.000 ακόμη τραγούδια σαν αυτό. Δεν είναι το μοναδικό άλμπουμ που θα κάνω ποτέ. Δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που θα τραγουδήσω ποτέ. Δεν μπορείς να με ξεφορτωθείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lizzo, μία από τις πιο ισχυρές φωνές της παγκόσμιας pop και R&B σκηνής, βρίσκεται σε κομβικό σημείο της καριέρας της. Το μέλλον του «Love in Real Life» παραμένει αβέβαιο, αλλά η ίδια δείχνει αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία, μακριά από πιέσεις και προσδοκίες. Αν κάτι μένει ξεκάθαρο, είναι το μήνυμά της: η δημιουργικότητα δεν μπαίνει σε καλούπια και η φωνή της δεν σιωπά, ό,τι κι αν γίνει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

 

 

Lizzo Love in Real Life
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Αυτό είναι το καλοκαιρινό fashion staple που θα σε βοηθήσει να αναβαθμίσεις τα φθινοπωρινά outfits

09.09.2025
Επόμενο

Αυστραλία: Οι έφηβοι κάτω των 16 ετών αποχαιρετούν τα social media

09.09.2025

Δες επίσης

Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

09.09.2025
Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα
Μουσικά Νέα

Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *