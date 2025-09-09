Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

Η Lizzo βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, όχι μόνο για τη μουσική της αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνει σχετικά με την καριέρα της. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Vulture, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε γιατί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Love in Real Life» παραμένει στον πάγο και πώς τα γεγονότα των τελευταίων ετών την ώθησαν να ακολουθήσει νέα κατεύθυνση.

Τον Μάρτιο του 2024, η Lizzo είχε ανακοινώσει ότι το «Love in Real Life» ήταν έτοιμο. Οι θαυμαστές της όμως εξεπλάγησαν όταν, αντί για το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το rap mixtape «My Face Hurts From Smiling». Όπως εξήγησε η ίδια, το έργο που είχε δημιουργήσει το 2022 δεν την εξέφραζε πλέον: «Μέχρι το 2025, έχω αλλάξει. Ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ, και τόσα έχουν συμβεί. Απλώς δεν ήταν αυτό που ένιωθα τώρα. Σκέφτηκα, “Πρέπει να κάνω τα πράγματα διαφορετικά και δεν ξέρω ακόμη πώς, αλλά θα αρχίσω να ακολουθώ το ένστικτό μου”».

Η συζήτηση με την Atlantic Records

Μετά την περιορισμένη απήχηση των πρώτων singles στο Billboard Hot 100, η Lizzo συναντήθηκε με τα στελέχη της Atlantic Records για να τους εκθέσει την απόφασή της. Όπως περιέγραψε: «Κάθισα στο τραπέζι και είπα, “Από εδώ και στο εξής πρέπει να τα κάνω όλα με τον δικό μου τρόπο. Και χρειάζομαι να είστε στο πλευρό μου. Θα είναι λίγο τρομακτικό”. Και όλοι συμφώνησαν, λέγοντας, “Σε στηρίζουμε, ό,τι κι αν χρειαστείς”».

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η κυκλοφορία του «Love in Real Life» είναι πλέον «υπό εξέταση», χωρίς να επιβεβαιώνει αν και πότε θα βγει. Στο μεταξύ, επικεντρώνεται στη δημιουργία και κυκλοφορία μουσικής που την εμπνέει πραγματικά. «Βρίσκομαι σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους που έχω ζήσει ποτέ. Ποιος νοιάζεται αν δεν σου αρέσει; Έχω 7.000 ακόμη τραγούδια σαν αυτό. Δεν είναι το μοναδικό άλμπουμ που θα κάνω ποτέ. Δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που θα τραγουδήσω ποτέ. Δεν μπορείς να με ξεφορτωθείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Lizzo, μία από τις πιο ισχυρές φωνές της παγκόσμιας pop και R&B σκηνής, βρίσκεται σε κομβικό σημείο της καριέρας της. Το μέλλον του «Love in Real Life» παραμένει αβέβαιο, αλλά η ίδια δείχνει αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία, μακριά από πιέσεις και προσδοκίες. Αν κάτι μένει ξεκάθαρο, είναι το μήνυμά της: η δημιουργικότητα δεν μπαίνει σε καλούπια και η φωνή της δεν σιωπά, ό,τι κι αν γίνει.

