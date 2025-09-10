Η Jennifer Aniston και η Courteney Cox μοιράστηκαν μια στιγμή που θυμίζει επεισόδιο των «Friends»

Η Rachel και η Monica των «Friends» ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, χαρίζοντας στους fans μια στιγμή νοσταλγίας

Η Jennifer Aniston και η Courteney Cox απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η φιλία τους παραμένει δυνατή και αληθινή, όχι μόνο μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Οι δύο πρωταγωνίστριες των «Friends», που μετρούν δεκαετίες στενής σχέσης, εμφανίστηκαν μαζί σε ένα νέο βίντεο με αφορμή τα τέταρτα γενέθλια της εταιρείας περιποίησης μαλλιών της Aniston.

Στο βίντεο, η Aniston αναλαμβάνει ρόλο… προσωπικής hairstylist της Cox, επιχειρώντας να δώσει λύση στο συχνό πρόβλημα του φριζαρίσματος. Με χιούμορ και αμεσότητα, η ηθοποιός δήλωσε πως ήταν πάντα όνειρό της να κάνει το styling στα μαλλιά της φίλης της. Από την πλευρά της, η Cox δεν έκρυψε την έκπληξή της για το πόσο εύκολα η φίλη της κατάφερε να χτενίσει τα δύσκολα στη διαχείριση μαλλιά της.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο στιγμιότυπο από το σαλόνι ενός σπιτιού παρά επαγγελματικό γύρισμα: αστεία, αυθορμητισμός και μια γλυκιά νοσταλγία που θύμιζε εποχές «Friends». Αφού ολοκληρώθηκε το χτένισμα, οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μαζί στον φακό, σφραγίζοντας με χαμόγελα ένα ακόμη κοινό τους project.

Η στιγμή αυτή δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για να γιορτάσουν την πορεία της εταιρείας της Aniston, αλλά και μια υπενθύμιση της ξεχωριστής σχέσης τους. Γιατί, πέρα από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τις επαγγελματικές συνεργασίες, η Jennifer Aniston και η Courteney Cox συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική φιλία.

