Η Sidorela Sindy μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00 οι «Μουσικοί του δρόμου» ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Το Θέατρο Παλλάς τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις γωνιές της πόλης και γεμίζουν τους δρόμους με μελωδίες, ρυθμούς και συναίσθημα. Τους αληθινούς ρομαντικούς της εποχής μας, εκείνους που μπορούν μοναδικά να αποτυπώσουν τους ήχους και τους στίχους του έρωτα, του χωρισμού, της ευτυχίας και της αθωότητας κάποιων άλλων καιρών, δημιουργώντας μια απίθανη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του, τους «μουσικούς του δρόμου», σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

To mad.gr μίλησε με την Sidorela Sindy λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς.

Πόσο Mad είναι να ερμηνεύεις ως street artist ;

Η μουσική θέλει τρέλα για να υπάρχει. Χωρίς αυτή είναι απλά θόρυβος. Οπότε ναι, είναι ό,τι πιο mad να ερμηνεύεις στο δρόμο ως street artist.

Η πιο mad αντίδραση από κάποιο άτομο που σε άκουγε να ερμηνεύεις;

Η πιο mad αντίδραση που βίωσα, ήταν όταν μια γυναίκα είχε σταθεί μπροστά μου για ώρες κλαίγοντας, και μου είπε να σ’ έχει καλά ο Θεός κορίτσι μου.

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα;

Ένα από τα αγαπημένα μου spot στην Αθήνα είναι το Ίλιον. Μου αρέσει αυτό το σημείο της πόλης γιατί εκεί ο κόσμος είναι απλός και ευγενικός. Εκτιμούν τη μουσική του δρόμου και κάθε φορά με καλωσορίζουν.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύεις συνέχεια;

«Το ψωμί της ξενιτιάς» και «Το ξενάκι» γιατί μιλούν για την ξενιτιά και με εκφράζουν.

To πιο mad σημείο που θα ήθελες να ερμηνεύσεις ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα;

Το πιο mad σημείο μακριά από την Αθήνα που θα ήθελα να ερμηνεύσω είναι κάποιο νησί με θέα και ηλιοβασίλεμα όπως τη Σαντορίνη.

Τι θα ακούσουμε από εσένα στο θέατρο Παλλάς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου;

Από μένα θα ακούσετε τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο και συγκεκριμένα στις δεκαετίες 30-60, τα ρομαντικά τραγούδια της εποχής. Είμαστε ρομαντικές ψυχές οι καλλιτέχνες πως να το κάνουμε.

Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο https://pallastheater.com/

