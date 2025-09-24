Ο Άγγελος Αρχανιωτάκης μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

Από τις ωραιότερες εικόνες της πόλης είναι τα σημεία εκείνα όπου κάποιοι καλλιτέχνες μοιράζονται με τη μουσική τους συναισθήματα με τους διερχόμενους. Τα μουσικά στολίδια της πόλης, «οι μουσικοί στο δρόμο» ή «οι αρτίστες του δρόμου», λειτουργούν σε μία απόλυτα ελεύθερη σκηνή, γλυκαίνοντας τις καρδιές και ομορφαίνοντας το τοπίο.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του, τους «μουσικούς του δρόμου», σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

To mad.gr μίλησε με τον Άγγελο Αρχανιωτάκη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς.

Πόσο Mad είναι να ερμηνεύεις ως street artist;

Κρίνοντας από το γεγονός ότι είσαι εκτεθειμένος και «προσβάσιμος» προς όλους κάθε στιγμή της ημέρας, θα έλεγα αρκετά. Κάθε μέρα είναι διαφορετική: κάποιες φορές προσελκύεις το κοινό που «επιθυμείς», εκείνο που κατανοεί και ταυτίζεται με τη μουσική και την αισθητική σου και αφιερώνει ένα κομμάτι του προσωπικού του χρόνου για να σε ακούσει ουσιαστικά. Κάποιες άλλες, όμως, ο κόσμος αδιαφορεί πλήρως, γεγονός που μπορεί να πληγώσει τον «καλλιτεχνικό εγωισμό» ενός καλλιτέχνη καθιστώντας το γεγονός αυτό λίγο αποθαρρυντικό. Το street performance, για εμένα, έχει πολλά ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, τα οποία συχνά χρειάζεται να παραβλέπεις και απλώς να συνεχίζεις να δουλεύεις.

Η πιο mad αντίδραση από κάποιο άτομο που σε άκουγε να ερμηνεύεις;

Πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι μια κυρία η οποία έκανε τόσο έντονο fangirling που αποφάσισε να έρθει ακριβώς δίπλα μου και να τραβάει βίντεο στο Tik Tok με selfie camera για τουλάχιστον 15 λεπτά. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που όταν τραγουδάω θέλω τον προσωπικό μου χώρο αλλά εκείνη η κυρία ήταν υπερβολικά χαριτωμένη για να της κρατήσω μούτρα.

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα;

Θα έλεγα ότι όλα εξαρτώνται από την εποχή, την ημέρα και τη διάθεσή μου. Απολαμβάνω ιδιαίτερα την Ακρόπολη τα βράδια, όταν ο κόσμος συχνά βολτάρει χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και σταματά για να ακούσει και να απολαύσει το set μου. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου φτιάχνει περισσότερο τη διάθεση από ένα πλήθος ανθρώπων που δεν με γνωρίζει, αλλά παρ’ όλα αυτά επιλέγει να μου αφιερώσει χρόνο, με μοναδικό κριτήριο το ταλέντο μου και όχι άλλους περιττούς ή ασήμαντους παράγοντες.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύεις συνέχεια;

Αυτό γενικότερα αλλάζει με τον χρόνο καθώς βαριέμαι μερικά τραγούδια και συνεπώς προσθέτω καινούργια στο set μου. Ένα τραγούδι όμως που δεν θα με κουράσει ποτέ λόγω της αντίδρασης του κόσμου σε αυτό είναι το «Happy Mistake» της Lady Gaga.

To πιο mad σημείο που θα ήθελες να ερμηνεύσεις ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα;

Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε έναν απρόσμενο χώρο για τα δεδομένα του μουσικού δρόμου, σε ένα εγκαταλελειμμένο ή βιομηχανικού τύπου κτήριο, που θα ταίριαζε με την καλλιτεχνική μου περσόνα (ARCHANGEL) και ό,τι αυτή εμπεριέχει: avant-garde αισθητική στη μόδα, δική μου πειραματική εναλλακτική μουσική, έντονη θεατρικότητα και κίνηση. Θα ήταν ο ιδανικός τρόπος να παντρέψω τον πραγματικό μου εαυτό με την περσόνα που παρουσιάζω δισκογραφικά ή σε πλαίσια πέρα από το street performance.

Τι θα ακούσουμε από εσένα στο θέατρο Παλλάς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου;

Όπως και από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, έτσι και από μένα θα ακούσετε παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών ’30–’60, διασκευασμένα με τρόπο που ταιριάζει στην έντονη θεατρικότητα της ερμηνείας μου, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την πιστότητα στην αρχική τους εκδοχή. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος είμαι για μια διασκευή που έχουμε ετοιμάσει σε ένα τραγούδι της πολυαγαπημένης Δανάης – αλλά μέχρι τις 29 Σεπτέμβρη, καμία άλλη αποκάλυψη!

Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο https://pallastheater.com/

