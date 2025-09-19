Μουσικά Νέα 19.09.2025

ΗΘΕ 2025: Η Έλενα Παπαρίζου τρέλανε το κοινό με τα αγαπημένα μας hits

Έλενα Παπαρίζου ΗΘΕ
Με την εμπειρία και τη λάμψη που τη χαρακτηρίζουν, έδωσε ένα show γεμάτο χαρά και δυναμισμό
Η Έλενα Παπαρίζου δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις καλλιτέχνιδες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην ελληνική pop σκηνή και σήμερα, στη Ημέρα Θετικής Ενέργειας, το απέδειξε ξανά.

Με την κλασική της δυναμική παρουσία, τα γνώριμα hits που όλοι αγαπάμε, αλλά και νέο υλικό, η Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και έφερε χαμόγελα, χορό και θετικά vibes σε κάθε γωνιά του χώρου.

Το κοινό τραγουδούσε μαζί της από την πρώτη νότα μέχρι το encore, με την Έλενα να τα δίνει όλα, με την εμπειρία μιας performer που ξέρει να διαβάζει το κοινό και να το παρασύρει.

Η Παπαρίζου κινήθηκε με άνεση ανάμεσα σε pop, dance και πιο συναισθηματικές στιγμές, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει σταθερά αγαπητή, διαχρονική και πάντα επίκαιρη.

Η φωνή της ήταν στα καλύτερά της και η διάθεσή της… μεταδοτική.

