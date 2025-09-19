ΗΘΕ 2025: Τα εντυπωσιακά acts των Evangelia, Aggelina, Akylas, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχης

Το Mad.gr στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025, μεταφέροντας τον παλμό της συναυλίας, από τα πρώτα beats μέχρι τις κορυφαίες εμφανίσεις

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο. Η μεγαλύτερη και πιο θετική μουσική γιορτή της χώρας έχει φτάσει στην 20ή της χρονιά και το κοινό ζει κάθε στιγμή με ενθουσιασμό και χορό. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, καθώς χιλιάδες θεατές έχουν γεμίσει τον χώρο, απολαμβάνοντας ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα.

Στη σκηνή ζούμε το ΛΑΪΒ με την Ελένη Φουρέιρα, τη Special Guest Marina Satti και τους 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά. Μαζί τους, οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα ανεβάζουν τα vibes στο κόκκινο. Από το Positive Stage περνούν επίσης οι Aggelina, Akylas, Bobito, Evangelia, Kira May Cry, Vemily, Yama, Ανδρομάχη και Μαντώ, ενώ την παρουσίαση έχουν αναλάβει η Dat Lilly και η Venetia Kamara. Το κοινό τραγουδά, χορεύει και ζει από κοντά κάθε στιγμή, κάνοντας αυτή την επετειακή Ημέρα μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους.

Evangelia, Aggelina, Akylas, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη ανέβασαν τη θετική ενέργεια στα ύψη

Ο Dj Bobito ήταν αυτός που ανέβηκε πρώτος στη σκηνή της Πλατείας Νερού και ξεσήκωσε το κοινό με την ενέργεια και την διάθεση του.

Το ίδιο όμως έκανε και η Vemily, η οποία έκανε τους παρευρισκόμενους να χορεύουν χωρίς σταματημό και να τραγουδούν μαζί της επιτυχίες όπως το «Όταν σε είχα πρωτοδεί», το «σέκσι» και φυσικά την αγαπημένη «ασπιρίνη».

Έπειτα, ακολούθησε ο Κira May Cry, o οποίος τα έσπασε με τα τραγούδια του και ξεσήκωσε το κοινό με την διάθεσή του.

Στη σκηνή ανέβηκαν αμέσως μετά η Aggelina με τους Yama, οι οποίοι τα έδωσαν όλα και τρέλαναν τους παρευρισκόμενους, ειδικά με τα τραγούδια «To freddo sou» και «adeia».

Χαμό όμως έκανε και η Evangelia, η οποία εντυπωσίασε με την εκρηκτική της εμφάνιση, ενώ επέλεξε να ξεσηκώσει το κοινό με κομμάτια όπως το «vale» και το «alitheia».

Σειρά είχε λίγο αργότερα ο Akyla, ο οποίος μεταξύ άλλων τραγούδησε την μεγάλη του επιτυχία που έγινε viral σε χρόνο dt, «Σ’είχα δει σ’ ένα πάρτι».

Φυσικά, ανάμεσα στις τραγουδίστριες που τα έσπασαν ήταν και η Ανδρομάχη, η οποία ερμήνευσε μέσα σε όλα και το τραγούδι «καλέ ποιος είναι αυτός» που έχει κάνει χαμό στα social media.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, εδώ και δύο δεκαετίες! Η πιο θετική μουσική εμπειρία που ενώνει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο! Έτσι και φέτος κάνει το follow να σημαίνει συντροφιά, το share να γίνεται χορός, το reaction να ξεπερνά τα emoji και να γίνεται αληθινό χαμόγελο, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη, αλλά μπροστά στη σκηνή, λίγα μέτρα μακριά από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη.

Γιατί οι στιγμές που ζούμε μαζί, γεμάτες μουσική, παρέα και θετική ενέργεια, μένουν για πάντα. Και φέτος, στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, θα τις ζήσουμε πιο δυνατά και πιο θετικά από ποτέ!

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νέα σχετικά με την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 και μπείτε στην πιο Θετική Παρέα, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο σας χυμό Amita Motion!

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

