Life 25.04.2026

Disney Villains και Ζώδια: Ανακάλυψε ποιος Disney Villain είσαι

Το κάστρο της Disney φωτίζεται με πολύχρωμα πυροτεχνήματα, ενώ ανακαλύπτουμε ποιος Disney Villain είσαι με βάση τα ζώδια.
Disney Villains και Ζώδια: Δες πώς ο Jafar, η Cruella και ο Gaston συνδέονται με τον αστρολογικό σου χάρτη
Ειρήνη Στόφυλα

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι κακοί της Disney έχουν πάντα το πιο iconic vibe; Οι ήρωες είναι οκ για το happy end, αλλά οι villains είναι εκείνοι που φέρνουν το αληθινό drama και το απαραίτητο στιλ στην οθόνη. Υπάρχει κάτι στην προσωπικότητα του κάθε ζωδίου που σε μετατρέπει αυτόματα στον απόλυτο «κακό». Η ανάγκη σου για εξουσία, το πάθος για το προσκήνιο ή αυτή η μικρή επιθυμία για εκδίκηση που κρύβεις μέσα σου, είναι όλα γραμμένα στον αστρολογικό σου χάρτη.

Το κάστρο της Σταχτοπούτας στο Disney World, με τα χαρακτηριστικά ροζ και μπλε στοιχεία, συνδέεται με τους Disney Villains και τα ζώδια.
1. Τα ζώδια της Φωτιάς: Η φλογερή δίψα για εξουσία

Για εσάς η ήττα δεν αποτελεί επιλογή· θέλετε να σας τρέμουν όλοι την ώρα που ανεβαίνετε στον θρόνο.

  • Κριός – Hades: Η οργή σου είναι θρυλική και ακαριαία. Το σχέδιό σου; Να ανατρέψεις τον «αδερφό» σου από τον θρόνο χρησιμοποιώντας τέρατα, απλώς και μόνο επειδή βαρέθηκες να περιμένεις τη σειρά σου.
  • Λέων – Scar: Η πεποίθηση ότι είσαι γεννημένος βασιλιάς είναι ακλόνητη. Θα έκανες τα πάντα για το στέμμα, αρκεί μετά όλοι να υποκλίνονται στο μεγαλείο σου και να ακούνε τους πύρινους λόγους σου.
  • Τοξότης – Gaston: Ο ναρκισσισμός σου φτάνει σε άλλο επίπεδο. Θα κατακτούσες τον κόσμο απλώς για να αποδείξεις ότι είσαι ο πιο δυνατός, ο πιο όμορφος και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου πει «όχι».
Ο Άρχοντας του Κάτω Κόσμου, Άδης, ένας από τους Disney Villains, κάνει νεύμα με τα δάχτυλα να καίγονται.
2. Τα ζώδια της Γης: Η παγωμένη λογική της κυριαρχίας

Η κατάκτηση του κόσμου είναι για εσάς μια σοβαρή επιχείρηση που απαιτεί ακρίβεια, στρατηγική και απόλυτη πειθαρχία.

  • Ταύρος – Sheriff of Nottingham: Όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα και την άνεση. Το σχέδιό σου; Να φορολογήσεις τους πάντες μέχρι να μην τους μείνει τίποτα, ώστε να ζεις εσύ μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια.
  • Παρθένος – Lady Tremaine: Η κακία σου είναι ψυχρή, αθόρυβη και υπολογισμένη. Θα κυβερνούσες τον κόσμο επιβάλλοντας σκληρούς κανόνες και τάξη, τιμωρώντας αμείλικτα όποιον τολμήσει να χαλάσει το πρόγραμμά σου.
  • Αιγόκερως – Maleficent: Η απόλυτη κυρίαρχος του σκότους. Το σχέδιό σου είναι μακροπρόθεσμο: μια κατάρα που θα κρατήσει αιώνες, απλώς και μόνο επειδή κάποιος επέλεξε να σε αγνοήσει σε μια σημαντική στιγμή.
Η Maleficent, ένας από τους πιο γνωστούς Disney Villains, ποζάρει με τον πιστό της κοράκι, συνδέοντας τους κακούς με τα ζώδια.
3. Τα ζώδια του Αέρα: Η πνευματική ανωτερότητα του κακού

Εσείς κατακτάτε τον κόσμο με το μυαλό, την ευστροφία και μερικές φορές με μια δόση απόλυτης, ιδιοφυούς τρέλας.

  • Δίδυμοι – Cruella de Vil: Η εμμονή σου με την εικόνα και την αλλαγή σε κάνει επικίνδυνη. Θα κατέστρεφες τα πάντα για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις, αλλάζοντας πρόσωπα και συμμάχους ανάλογα με το πώς φυσάει ο άνεμος.
  • Ζυγός – Evil Queen: Η ανάγκη σου για ομορφιά και η υποκειμενική σου αίσθηση δικαιοσύνης είναι τα όπλα σου. Το σχέδιό σου; Να εξαφανίσεις οποιονδήποτε είναι «πιο όμορφος από εσένα» για να παραμείνεις το μοναδικό επίκεντρο θαυμασμού.
  • Υδροχόος – Yzma: Είσαι η τρελή επιστήμονας που κανείς δεν παίρνει σοβαρά μέχρι να είναι αργά. Το σχέδιό σου περιλαμβάνει φίλτρα, μεταμορφώσεις και μια λογική που μόνο εσύ καταλαβαίνεις, αλλά όλοι πρέπει να ακολουθήσουν.

4. Τα ζώδια του Νερού: Η συναισθηματική χειραγώγηση

Δεν χρειάζεστε όπλα ή στρατούς, χρησιμοποιείτε τις βαθύτερες επιθυμίες και τους φόβους των άλλων για να πετύχετε τον σκοπό σας.

  • Καρκίνος – Mother Gothel: Η υπερπροστατευτικότητα που μετατρέπεται σε χρυσό κλουβί. Το σχέδιό σου; Να κλειδώσεις όλο τον κόσμο σε έναν πύργο «για το δικό του καλό», αρκεί να εξασφαλίσεις τη δική σου αιώνια νεότητα.
  • Σκορπιός – Jafar: Η δίψα για απόλυτη δύναμη και ολοκληρωτικό έλεγχο. Θα χρησιμοποιούσες μαγεία και πλάνη για να γίνεις ο πιο ισχυρός σουλτάνος όλων των εποχών, διαγράφοντας με συνοπτικές διαδικασίες όσους σε πρόδωσαν.
  • Ιχθύες – Ursula: Η βασίλισσα των ύπουλων συμφωνιών. Πατάς πάνω στις ανασφάλειες των άλλων για να τους κλέψεις τη φωνή, υποσχόμενη όνειρα που στην πραγματικότητα καταλήγουν σε αιώνιους εφιάλτες στον βυθό.

Όποιος villain κι αν κρύβεται στον αστρολογικό σου χάρτη, θυμήσου πως ακόμα και οι κακοί έχουν τη δική τους γοητεία.

