Life 25.04.2026

Είναι το Gen Z βλέμμα απλά trend ή κάτι βαθύτερο; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει

Το νέο viral expression της Gen Z λέει πολλά περισσότερα από όσα φαντάζεσαι
Ειρήνη Στόφυλα

Το «Gen Z βλέμμα» έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε φωτογραφίες, TikTok βίντεο και Instagram posts, ένα βλέμμα πιο ήρεμο, σχεδόν αποστασιοποιημένο, που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, και κάπως έτσι γίνεται trend χωρίς καν να το καταλάβει κανείς. Δεν είναι απλά μια πόζα, αλλά ένας νέος τρόπος έκφρασης, που συνδέεται με τον τρόπο που η νέα γενιά βιώνει την καθημερινότητα, την υπερπληροφόρηση και την ανάγκη για λιγότερο «θόρυβο».

Τι σημαίνει όμως πραγματικά;

1. Αποστασιοποίηση από την υπερέκθεση

Το συνεχές scrolling και η πίεση της εικόνας έχουν οδηγήσει πολλούς στο να δείχνουν λιγότερα συναισθήματα, σαν μια άμυνα απέναντι στην υπερβολική έκθεση.

2. Νέα μορφή αυτοέκφρασης

Δεν χρειάζεται πια να χαμογελάς ή να «παίζεις ρόλο», το ουδέτερο βλέμμα γίνεται ένας τρόπος να δείξεις ότι δεν προσπαθείς υπερβολικά.

3. Aesthetic της απλότητας

Στα social media το minimal emotion έχει γίνει αισθητική επιλογή, κάτι ανάμεσα σε cool, ανεπηρέαστο και συνειδητά χαμηλότονο ύφος.

4. Ψυχολογική κόπωση της εποχής

Πολλοί ειδικοί συνδέουν αυτή την έκφραση με τη συνεχή ψηφιακή κόπωση, όπου το πρόσωπο δεν «αντέχει» να εκφράζει έντονα συναισθήματα συνέχεια.

Δεν πρόκειται απλά για ένα trend, αλλά για έναν καθρέφτη του τρόπου που η Gen Z ζει, επικοινωνεί και παρουσιάζεται στον ψηφιακό κόσμο, πιο ήσυχα, πιο εσωτερικά και συχνά πιο αποστασιοποιημένα από ποτέ.

