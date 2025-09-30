Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Ένα μανιφέστο θηλυκότητας κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Ο Anthony Vaccarello επαναπροσδιορίζει τη γυναίκα Saint Laurent με μια συλλογή που ενώνει το ανδρόγυνο με το ρομαντικό και το sexiness με την κομψότητα

Στη σκιά του φωταγωγημένου Πύργου του Άιφελ, ο οίκος Saint Laurent δεν παρουσίασε απλώς μια συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Έστησε μια τελετουργία, ένα κινηματογραφικό σκηνικό που λειτούργησε ως μανιφέστο για τη γυναικεία δύναμη, την απελευθέρωση και την αδιαπραγμάτευτη κομψότητα. Ο Anthony Vaccarello, με την τριακοστή συλλογή του στον ιστορικό οίκο, απέδειξε ότι γνωρίζει πώς να μεταφράζει την κληρονομιά του Yves Saint Laurent σε σύγχρονο λόγο. Με τις λευκές ορτανσίες να σχηματίζουν από ψηλά το εμβληματικό λογότυπο YSL, η έναρξη του show δήλωνε ευθαρσώς πως κάθε λεπτομέρεια είναι μέρος της αφήγησης, μια υπενθύμιση ότι στην Saint Laurent η μόδα είναι πάντοτε πολιτιστικό σχόλιο, ποτέ απλή διακόσμηση.

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν προσωπικότητες όπως η Madonna, η Zoë Kravitz, ο Jean-Paul Gaultier και η Hailey Bieber, που έμοιαζαν να συμμετέχουν σε μια παράσταση υψηλού κύρους. Ο Vaccarello διάλεξε να επιστρέψει στην αισθητική του Helmut Newton και στο σκοτεινό γκλαμ των δεκαετιών του ’70 και του ’80, εκεί όπου η θηλυκότητα ισορροπούσε ανάμεσα στον πειρασμό και τη δύναμη. Γυναίκες-ηρωίδες βγήκαν στη σκηνή με power shoulders, δερμάτινες pencil φούστες και biker jackets, μόνο για να ανατραπεί η αυστηρότητα με τα λευκά πουκάμισα και τους επαναστατικούς, υπερμεγέθεις pussy bows. Η σύγκρουση του σκληρού με το ευαίσθητο δημιούργησε το νέο αφήγημα του οίκου: μια femme fatale που δεν χρειάζεται να επιλέξει πλευρά.

Διάβασε επίσης: Ο Fausto Puglisi υφαίνει το DNA του Roberto Cavalli με χρυσές κλωστές στη συλλογή SS26

Το δεύτερο μέρος έφερε την ανατροπή. Ο Anthony Vaccarello επαναπροσδιόρισε τα κλασικά αστικά κομμάτια, την καμπαρντίνα, το απλό φόρεμα, το κοστούμι, με τρόπο που σχεδόν τα αποδόμησε. Σε νάιλον με διαφάνεια, τα ρούχα αποκάλυπταν περισσότερο απ’ όσο έκρυβαν, μια επιλογή που επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα του οίκου Saint Laurent, τη σεξουαλική απελευθέρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Yves είχε προκαλέσει σάλο με το see-through dress των 1960s και το εμβληματικό άρωμα Opium το 1977. Ο Vaccarello, με τον δικό του τρόπο, αναβίωσε αυτή την τόλμη σε μια εποχή όπου η μόδα συχνά καλείται να «καλύπτει» αντί να αποκαλύπτει.

Το αποκορύφωμα ήρθε με τις βραδινές εμφανίσεις. Ογκώδη φορέματα με φουσκωτά μανίκια και βολάν θύμιζαν τον ρομαντικό Saint Laurent των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ενώ τα έντονα jewel tones, σμαραγδί, ρουμπινί, ζαφειρί, ανέδειξαν μια πολυτέλεια σχεδόν θεατρική. Το μυστικό; Ήταν φτιαγμένα από το ίδιο τεχνικό νάιλον των trench coats. Η ειρωνεία ξεκάθαρη: η υψηλή ραπτική μπορεί να τσαλακωθεί, να μπει σε μια τσάντα, να αντιμετωπιστεί σαν καθημερινό αντικείμενο. Η πρακτικότητα και η πολυτέλεια ενώθηκαν σε μια τολμηρή χειρονομία, που αποδομεί τους κανόνες χωρίς να χάνει την αίγλη.

Κι έπειτα, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο. Η επιστροφή της Bella Hadid στην πασαρέλα. Με ένα structured φόρεμα σε απόχρωση μαργαρίτας, τονισμένους ώμους και σφιχτά μαζεμένα μαλλιά, ενσάρκωσε την απόλυτη ηρωίδα του Vaccarello, μια φιγούρα ανάμεσα στην αριστοκρατία και την ατίθαση μουσικότητα του οίκου. Οι καλεσμένοι, με κινητά υψωμένα, κατέγραψαν μια στιγμή που φάνηκε να κλείνει το μάτι στην ίδια την ιστορία της μόδας.

Η συλλογή αυτή δεν ήταν απλώς ένα revival της δεκαετίας του ’80 ούτε μια άσκηση στυλιστικού νεωτερισμού. Ήταν μια δήλωση συνέχειας. Ο Yves Saint Laurent έλεγε πως «Η Chanel απελευθέρωσε τις γυναίκες και εγώ τις ενδυνάμωσα». Το ίδιο κάνει και ο Vaccarello το 2026: επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει θηλυκότητα στη σύγχρονη εποχή, δημιουργώντας μια γυναίκα που είναι ταυτόχρονα αριστοκρατική και αμαρτωλή, αυστηρή και ρομαντική, απλή και ακαταμάχητα περίπλοκη. Στον οίκο Saint Laurent, το παρελθόν δεν είναι μουσείο, είναι εργαλείο για να αφηγηθεί ξανά το παρόν. Και σε αυτή τη σεζόν, η αφήγηση ήταν πιο δυνατή από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Το ύστατο αντίο του Giorgio Armani μέσα από τη λάμψη της τελευταία του συλλογής «Pantelleria, Milano»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.