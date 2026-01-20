Mad Bubble
Fitness 20.01.2026

Τα 4 πιο συχνά λάθη στο τρέξιμο που καταπονούν τα πόδια

treximo
Μικρές συνήθειες στο τρέξιμο που περνούν απαρατήρητες, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε πόνο, δυσφορία και τραυματισμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Το τρέξιμο θεωρείται από τις πιο απλές και ωφέλιμες μορφές άσκησης, όμως στην πράξη κρύβει παγίδες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Μικρές αστοχίες στην προετοιμασία ή στον εξοπλισμό μπορούν να επιβαρύνουν τα πόδια και να οδηγήσουν σε ενοχλήσεις που χαλούν τη συνολική εμπειρία.

Πολλά από τα προβλήματα που εμφανίζονται στο τρέξιμο δεν σχετίζονται με την ένταση ή τη διάρκεια, αλλά με συνήθειες που θεωρούνται «αθώες». Από τα παπούτσια μέχρι τα σημάδια που αγνοούνται, αυτά είναι μερικά από τα πιο συχνά λάθη που επηρεάζουν την υγεία των ποδιών.

xeimwnas_treximo
Διάβασε επίσης: 9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Τρέξιμο χωρίς κάλτσες

Η απουσία κάλτσας αυξάνει την τριβή μέσα στο παπούτσι και ευνοεί την εμφάνιση φουσκάλων. Παράλληλα, ο ιδρώτας δεν απορροφάται σωστά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και δυσφορία, ειδικά σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Λάθος νούμερο στα running παπούτσια

Πολλοί επιλέγουν παπούτσια με βάση το μεγάλο δάχτυλο, όμως αυτό δεν είναι πάντα το μακρύτερο. Όταν το παπούτσι δεν αφήνει επαρκή χώρο μπροστά, τα δάχτυλα πιέζονται κατά το τρέξιμο, προκαλώντας πόνο ή τραυματισμούς, ιδιαίτερα σε κατηφορικές διαδρομές.

treximo
Συνέχιση του τρεξίματος παρά τον πόνο

Ο επίμονος πόνος ή το πρήξιμο στο ένα πόδι δεν είναι κάτι που περνά απαρατήρητο. Όταν ένα σημείο «διαμαρτύρεται», συνήθως υπάρχει λόγος, και η επιμονή μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα καταπόνηση.

Καινούρια παπούτσια την ημέρα του αγώνα

Τα νέα sneakers χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο πόδι. Τα υλικά τους μαλακώνουν σταδιακά και «δουλεύουν» διαφορετικά μετά από αρκετές προπονήσεις. Η χρήση τους για πρώτη φορά σε αγώνα αυξάνει τον κίνδυνο ερεθισμών και κακής εφαρμογής τη στιγμή που το σώμα καταπονείται περισσότερο.

Διάβασε επίσης:10 tips για μην παρατήσεις τη γυμναστική τον χειμώνα

fitness γυμναστική τρέξιμο
