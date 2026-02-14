Υγεία 14.02.2026

Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου

τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου
Οδηγός για να περάσεις διακοπές χωρίς ιώσεις και κούραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε φορά που έρχονται οι διακοπές, πολλοί νιώθουν το σώμα τους να φωνάζει «κάτι δεν πάει καλά». Κόπωση, μπούκωμα, πονόλαιμος ή ένα αίσθημα συνεχούς εξάντλησης είναι συχνά τα πρώτα σημάδια. Δεν είναι μόνο ιδέα σου: οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι η πίεση και το άγχος των διακοπών μπορούν να αποδυναμώσουν σημαντικά το ανοσοποιητικό σου σύστημα, κάνοντάς σε πιο ευάλωτο σε κρυολογήματα και λοιμώξεις, ακριβώς όταν θέλεις να χαλαρώσεις.

Γιατί αρρωσταίνουμε περισσότερο στις διακοπές

Η σχέση στρες και ανοσοποιητικού είναι απολύτως πραγματική. Όταν ζεις υπό πίεση, το σώμα εκκρίνει ορμόνες όπως κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Σε μικρές δόσεις, αυτές βοηθούν, αλλά όταν το στρες γίνεται χρόνιο, κάτι συνηθισμένο στις διακοπές λόγω προετοιμασίας, ταξιδιών, οικογενειακών υποχρεώσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, τα πράγματα δυσκολεύουν:

  • τα κύτταρα του ανοσοποιητικού «χάνουν τον συγχρονισμό» τους,
  • οι πρώτες άμυνες καθυστερούν,
  • τα φυσικά φράγματα του οργανισμού (μύτη, λαιμός, πνεύμονες, δέρμα, έντερο) γίνονται πιο ευάλωτα.
pexels.com

Με λίγα λόγια, το σώμα σου μένει εκτεθειμένο και οι διακοπές μπορούν να γίνουν… λιγότερο απολαυστικές αν αρρωστήσεις.

1. Το στρες επηρεάζει αλλεργίες και δερματικά προβλήματα

Η χρόνια πίεση δεν προκαλεί μόνο ιώσεις. Μπορεί επίσης να:

  • εντείνει αλλεργικές αντιδράσεις,
  • προκαλέσει έξαρση εκζέματος, άσθματος ή κνίδωσης,
  • κάνει τον οργανισμό πιο ευαίσθητο σε ερεθίσματα που προηγουμένως δεν σε επηρέαζαν.

Το ανοσοποιητικό απλά μπερδεύεται και αντιδρά υπερβολικά εκεί που δεν χρειάζεται.

pexels.com

2. Το στρες «ξυπνά» παλιές λοιμώξεις

Δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά εμφανίζονται:

  • έρπης,
  • έρπης ζωστήρας,
  • παρατεταμένα κρυολογήματα.

Η εξήγηση είναι ανοσολογική: οι ιοί που ήδη υπάρχουν στο σώμα μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά όταν η άμυνα του οργανισμού είναι αδύναμη.

3. Ο φαύλος κύκλος του ύπνου

Το στρες επηρεάζει και τον ύπνο. Ο κακός ύπνος αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού, αυξάνοντας την ευαλωτότητα σε ασθένειες και κάπως έτσι μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο που κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Pinterest.com

Συμπτώματα που δείχνουν ότι το στρες επηρεάζει το ανοσοποιητικό

Αν βιώνεις έντονο άγχος τις διακοπές, μπορεί να παρατηρήσεις:

  • κρυολογήματα που δεν περνούν,
  • συχνές ιγμορίτιδες,
  • συνεχόμενη κούραση,
  • ρινική συμφόρηση,
  • επιδείνωση αλλεργιών ή άσθματος,
  • δερματικές εξάρσεις.
ponolaimos
Pinterest

Πώς να προστατέψεις το ανοσοποιητικό στις διακοπές

Δεν μπορείς να εξαφανίσεις πλήρως το στρες, αλλά μπορείς να το διαχειριστείς. Τα πιο αποτελεσματικά βήματα:

  • Μείωσε το πρόγραμμα: λιγότερα events, περισσότερες ανάσες.
  • Μην τα πιέζεις όλα σε λίγες μέρες: άφησε χρόνο για ξεκούραση.
  • Βαθιές αναπνοές, διαλογισμός ή yoga: ηρεμούν σώμα και νου.
  • Σταθερός ύπνος: ίδια ώρα ύπνου και ξυπνήματος.
  • Καθημερινή κίνηση: ακόμα και 20-30 λεπτά περπάτημα κάνουν τη διαφορά.
pexels.com

Ο στόχος είναι να στηρίξεις τον οργανισμό σου ώστε να απολαύσεις τις διακοπές χωρίς να βρεθείς στο κρεβάτι. Η φροντίδα της υγείας σου μπορεί να είναι το καλύτερο δώρο στον εαυτό σου.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

