Υγεία 21.02.2026

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν έχεις πυρετό

Η σωστή αντιμετώπιση του πυρετού δεν είναι μόνο θέμα άνεσης, είναι θέμα ασφάλειας και γρήγορης ανάρρωσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν εμφανίζεται πυρετός, το σώμα μας στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας που δείχνει ότι ο οργανισμός μάχεται έναν ιό ή μια λοίμωξη. Παρόλο που η πρώτη αντίδραση πολλών είναι να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους ή να αγνοήσουν τα συμπτώματα, αυτό μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση και να καθυστερήσει την ανάρρωση.

Ο πυρετός δεν είναι απλώς μια ενόχληση, είναι δείκτης ότι το σώμα χρειάζεται ξεκούραση, ενυδάτωση και προσοχή. Υπάρχουν συνήθειες που θεωρούμε «αθώες» αλλά μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα ή να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι να αποφύγουμε για να ανακάμψουμε γρήγορα και με ασφάλεια.

πυρετός
1. Μην αγνοείς τον πυρετό και συνεχίζεις κανονικά τις δραστηριότητες

Η καθημερινή ρουτίνα μπορεί να περιμένει. Το σώμα χρειάζεται ενέργεια για να καταπολεμήσει τον ιό ή τη λοίμωξη, και η προσπάθεια να συνεχίσεις τις δουλειές σου ή τη γυμναστική μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση και να αυξήσει τον χρόνο ανάρρωσης.

2. Μην παραλείπεις την ενυδάτωση

Ο πυρετός προκαλεί αφυδάτωση καθώς αυξάνεται η εφίδρωση και η απώλεια υγρών. Είναι σημαντικό να πίνεις νερό, τσάι ή ζωμούς για να διατηρείται η ισορροπία των υγρών και να βοηθήσεις το σώμα σου να λειτουργεί σωστά.

πυρετός
3. Μην παίρνεις υπερβολικά φάρμακα χωρίς λόγο

Η χρήση αντιπυρετικών πρέπει να γίνεται με μέτρο και σύμφωνα με τις οδηγίες. Η αυτοσχέδια χρήση ή η υπερβολική δόση δεν επιταχύνει την ανάρρωση και μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ ή τα νεφρά.

4. Μην βγαίνεις έξω χωρίς λόγο

Το κρύο, η ζέστη ή η υπερβολική δραστηριότητα έξω μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό σου και να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Ο πυρετός είναι ένδειξη ότι χρειάζεσαι ηρεμία και ξεκούραση στο σπίτι.

5. Μην αγνοείς σοβαρά συμπτώματα

Εάν ο πυρετός συνοδεύεται από έντονους πόνους, δύσπνοια, πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή παρατεταμένα συμπτώματα, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείς γιατρό. Η παραμέληση σοβαρών ενδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές.

πυρετός
