Fashion 17.08.2026

Η H Tate McRae «πέταξε» το παντελόνι της και ποζάρει για τη νέα καμπάνια της adidas

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια υιοθέτησε την τάση του «pantless» look και προκάλεσε φρενίτιδα με τη καμπάνια της adidas
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Tate McRae πρωταγωνιστεί σε νέα καμπάνια της Adidas, υιοθετώντας την τάση "pantless".
  • Η τραγουδίστρια πόζαρε με κομμάτια της συλλογής Adidas Originals, συνδυάζοντας αθλητικά και fashion στοιχεία.
  • Φορούσε ένα Adidas track top, αθλητικά παπούτσια Samba και ροζ κάλτσες, με φόντο εμπνευσμένο από το μπαλέτο.
  • Η εμφάνισή της απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae υιοθέτησε την απόλυτη τάση της μόδας και εμφανίστηκε εντελώς «pantless», φορώντας αποκλειστικά ένα Adidas track top και αθλητικά παπούτσια. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 9 Αυγούστου, στο πλαίσιο της νέας της καμπάνιας για το εμβληματικό αθλητικό brand, ποζάροντας με κομμάτια από τη νεότερη συλλογή Adidas Originals.

https://www.instagram.com/tatemcrae/
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, γνωστή για τις επιτυχίες της, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις στιλιστικές της επιλογές, συνδυάζοντας τη μουσική της επιτυχία με δυναμικά fashion statements. Οι νέες της φωτογραφίες για τη δημοφιλή εταιρεία αθλητικών ειδών απέσπασαν αμέσως χιλιάδες θετικά σχόλια και αποθεωτικά σχόλια από το κοινό της στα social media.

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Το look και τα signature κομμάτια της καμπάνιας

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ελαφρύ, off-white Adidas Santiago Woven Track Top. Το τζάκετ διέθετε oversized, χαλαρή γραμμή με φαρδιά, ογκώδη μανίκια, φερμουάρ σε όλο το μπροστινό μέρος και ψηλό γιακά. Η ίδια συνδύασε το πανωφόρι επιλέγοντας να μη φορέσει παντελόνι, ποζάροντας καθισμένη στο πάτωμα με φόντο ένα dusty pink σκηνικό εμπνευσμένο από τον χώρο του μπαλέτου.

https://www.instagram.com/tatemcrae/
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με τα κλασικά Adidas Originals Samba Shoes στην απόχρωση Wonder Quartz, τα οποία διαθέτουν μεταλλικό δερμάτινο upper σε rose-gold τόνο και κλασική σόλα από καουτσούκ. Ακόμη, φόρεσε ανοιχτόχρονες ροζ ribbed κάλτσες με ruffled τελειώματα, ενώ το look της πλαισιώθηκε από απαλό μακιγιάζ σε soft-girl glam τόνους, γαλλικό μανικιούρ και τα ξανθά της μαλλιά σε χαλαρούς, φυσικούς κυματισμούς. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το κορίτσι μας το σπορ δείχνει ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ» και «Το ροζ σούπερ cute».

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adidas Originals Tate McRae
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