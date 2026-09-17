Fashion 17.09.2026

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

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Το 2026 τα leggings αποκτούν sleek χαρακτήρα και μετατρέπονται στο πιο cool εναλλακτικό παντελόνι της γκαρνταρόμπας σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα κολάν ανανεώνονται με εκλεπτυσμένο styling, ξεφεύγοντας από την αθλητική τους ταυτότητα.
  • Συνδύασε τα κολάν με κομψά κομμάτια για μοντέρνες, chic εμφανίσεις.
  • Ένα minimal chic σύνολο περιλαμβάνει μάλλινο παλτό, ζιβάγκο και μπαλαρίνες με κολάν.
  • Για παριζιάνικη αίσθηση, συνδύασε κολάν με T-shirt, δερμάτινο τζάκετ και μεγάλη τσάντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κολάν μπορεί να μην έφυγαν ποτέ πραγματικά από την καθημερινή σου γκαρνταρόμπα, όμως το κατά πόσο θεωρούνται fashionable αποτελεί μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Μετά από χρόνια απόλυτης ταύτισης με το athleisure και τη γνωστή φόρμουλα των oversize φούτερ με sneakers, το βασικό αυτό κομμάτι δέχεται μια αποφασιστικά polished και εκλεπτυσμένη ανανέωση.

kafe_kolan
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Θα αρχίσεις να αντιμετωπίζεις τα leggings λιγότερο ως ρούχα γυμναστικής και περισσότερο ως μια κομψή, sleek εναλλακτική λύση στα κλασικά wide-leg παντελόνια. Το μυστικό κρύβεται αποκλειστικά στο έξυπνο styling, καθώς αντί για σπορ basics, θα τα συνδυάσεις με κομμάτια που δείχνουν ιδιαίτερα σύγχρονα, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να αγοράσεις μια ολόκληρη νέα γκαρνταρόμπα για να τα κάνεις να δείχνουν φρέσκα και επίκαιρα.

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Μάλλινο παλτό + μαύρο κολάν + μαύρο ζιβάγκο + μαύρες μπαλαρίνες

Μπορείς να δημιουργήσεις τον απόλυτο δρόμο για ένα minimal chic σύνολο που αποπνέει πολυτέλεια χωρίς προσπάθεια. Συνδύασε τα κλασικά μαύρα leggings σου με ένα μακρύ, απαλό μάλλινο παλτό, ένα στενό μαύρο ζιβάγκο και chic δερμάτινες μπαλαρίνες, πετυχαίνοντας μια εικόνα ιδανική για τις πιο κρύες μέρες της σεζόν.

mallino_palto_kolan
https://www.instagram.com/lindatol_/

Γκρι T-shirt + μαύρο κολάν + δερμάτινο τζάκετ + ευρύχωρη τσάντα

Μπορείς να φέρεις την παριζιάνικη ανεμελιά στα καθημερινά σου runs, αναδεικνύοντας τη δύναμη των βασικών κομματιών. Συνδύασε ένα χαλαρό γκρι T-shirt με μαύρο κολάν, ένα δυναμικό δερμάτινο τζάκετ με χαρακτήρα και μια ευρύχωρη tote bag για ένα ανεπιτήδευτα cool αποτέλεσμα.

gkri_mplouza_kolan
https://www.instagram.com/sabinasocol/

Barn jacket + μαύρο κολάν + γκρι πουλόπερ + μπαλαρίνες

Έχεις την ευκαιρία να απογειώσεις τα stirrup leggings συνδυάζοντάς τα με τα πιο hot trends της εποχής. Ένα πρακτικό barn jacket συναντά ένα γκρι πουλόπερ με διακριτικές βάτες στους ώμους, ενώ οι μπαλαρίνες και μια croc-effect τσάντα ολοκληρώνουν το σύνολο με τους πιο stylish όρους.

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https://www.instagram.com/anoukyve/

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Fashion fashion trends κολάν
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