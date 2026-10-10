Fashion 10.10.2026

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

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Η θερμοκρασία πέφτει και το layering επιστρέφει, κάνοντας τα εντυπωσιακά καλσόν το απόλυτη must-have κομμάτι για να ανανεώσεις τα σύνολά σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα statement καλσόν είναι η βάση για επιτυχημένα φθινοπωρινά outfits, προσφέροντας ζεστασιά και στυλ.
  • Τα opaque γκρι καλσόν προσθέτουν οπτικό βάθος, συνδυάζονται με hot shorts και δερμάτινο τζάκετ.
  • Το απαλό μπλε καλσόν είναι μια τολμηρή επιλογή που ισορροπεί με σοφιστικέ κομμάτια, όπως φούστα και πουκάμισο.
  • Τα καλσόν από λευκή δαντέλα ή animal print προσφέρουν ρομαντικό ή δυναμικό ύφος, αντίστοιχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα καλύτερα πράγματα στον κρύο καιρό είναι ότι το στρατηγικό layering κάνει δυναμική επανεμφάνιση. Όσο κι αν αγαπάμε την ευκολία των καλοκαιρινών συνόλων, οι μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα προσφέρουν κάτι που το καλοκαίρι απλά δεν διαθέτει: χώρο για πειραματισμούς. Μιλάμε για υφές που συνδυάζονται, αξεσουάρ που συσσωρεύονται και απροσδόκητους συνδυασμούς που ξεχωρίζουν χωρίς να δείχνουν χαοτικοί.

roz_kalson
https://www.instagram.com/marieabsolonova/

Αυτή τη σεζόν, τα statement καλσόν αποτελούν τη βάση για κάθε επιτυχημένο fit. Τα καλσόν υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο υποτιμημένα αξεσουάρ της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, ικανά ωστόσο να μεταμορφώσουν πλήρως ένα outfit. Τα κλασικά μαύρα διατηρούν πάντα τη θέση τους, αλλά η ουσιαστική συζήτηση γίνεται γύρω από τα τολμηρά σχέδια. Εντυπωσιακά χρώματα, παιχνιδιάρικα prints και απροσδόκητες υφές βρίσκονται στο επίκεντρο, προσφέροντας παράλληλα μια πρακτική λύση για ζεστασιά και στυλ.

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1. Opaque γκρι

Τα γκρι καλσόν είναι ο ουδέτερος τόνος που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Φέρνουν μεγαλύτερο οπτικό βάθος από το κλασικό μαύρο, χωρίς να απομακρύνονται υπερβολικά από τα οικεία μονοπάτια. Συνδύασέ τα με hot shorts ώστε το καλσόν να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς και ολοκλήρωσε το look με ένα oversized δερμάτινο τζάκετ.

gkri_kalson_outfit
https://www.instagram.com/elodiepulici/

2. Απαλό μπλε

Έτοιμη να πειραματιστείς με το χρώμα; Το dusty blue είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης. Η απόχρωση αυτή είναι αρκετά εντυπωσιακή για να τραβήξει τα βλέμματα, χωρίς όμως να γίνεται υπερβολική. Ισορρόπησέ το με σοφιστικέ κομμάτια, όπως μια pencil φούστα και ένα κομψό πουκάμισο, κάνοντας την απρόσμενη απόχρωση το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εμφάνισης.

mple_kalson_outfit
https://www.instagram.com/kenziexwillo/

3. Λευκή δαντέλα

Η δαντέλα αποτελεί διαχρονική αγαπημένη επιλογή για ρομαντικό ύφος, αλλά δεν χρειάζεται να περιορίζεται μόνο σε φορέματα και μπλούζες. Τα καλσόν από λευκή δαντέλα προσφέρουν έναν αναπάντεχο τρόπο να υιοθετήσεις αυτή την αέρινη αισθητική. Φόρεσέ το με ένα matching λευκό φόρεμα για ένα ονειρικό μονοχρωμικό αποτέλεσμα ή άφησέ τα να κάνουν αντίθεση δίπλα σε σκούρες αποχρώσεις, όπως το βαθύ κόκκινο.

dantela_kalson_outfit
https://www.instagram.com/chlodavie/

4. Animal print

Αν θέλεις να νιώσεις άμεσα πιο δυναμική, το animal print είναι πάντα σύμμαχος, ειδικά τους φθινοπωρινούς μήνες. Αυτή τη σεζόν, επίλεξε καλσόν με μοτίβα τίγρης ή ζέβρας αντί για τα κλασικά σου prints. Είναι άγρια, μακραίνουν οπτικά τα πόδια και ταιριάζουν γάντια για μια βραδινή έξοδο. Συνδύασέ τα με σατέν σορτς και μια μονόχρωμη ζακέτα σε έντονο ή παστέλ τόνο για ισορροπία.

animal_print_kalson
https://www.instagram.com/karishkabalaban/

5. Stirrup

Με μια πρώτη ματιά, αυτά τα μαύρα καλσόν μοιάζουν με οποιαδήποτε άλλα. Αν τα κοιτάξεις όμως λίγο προσεκτικά, η λεπτομέρεια του stirrup στο πέλμα κάνει όλη τη διαφορά. Η ανοιχτή γραμμή κατευθύνει αμέσως τα βλέμματα στα παπούτσια σου.

stirrup_kalson
https://www.instagram.com/maaikelothmann/

Κεντρική Εικόνα:@borislavasekova

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