Fashion 23.09.2026

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

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Το royal purple είναι η απόλυτη τάση της σεζόν και σου δείχνουμε τους 4 πιο στιλάτους χρωματικούς συνδυασμούς που προτείνουν τα fashion girls
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το royal purple είναι η κυρίαρχη απόχρωση της σεζόν στη μόδα.
  • Συνδυάζεται ευέλικτα με διάφορες αποχρώσεις, από έντονες έως ουδέτερες.
  • Ιδανικοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν sea green, μαύρο, έντονο κόκκινο και απαλό γκρι.
  • Το έντονο κόκκινο με το royal purple υποστηρίζεται από μεγάλους οίκους μόδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βιομηχανία της μόδας έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι η απόλυτη απόχρωση της σεζόν: το royal purple. Αυτό το βαθύ, επιβλητικό μωβ έχει περάσει δυναμικά από τα catwalks στους δρόμους και τα feeds μας, με τις αγαπημένες μας content creators να πειραματίζονται διαρκώς με το styling του. Παρόλο που πρόκειται για ένα έντονο χρώμα που μπορεί αρχικά να μοιάζει απαιτητικό, στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ταιριάζει με μια τεράστια γκάμα αποχρώσεων.

royal_purple_outfit
https://www.instagram.com/dilaraaugrr/

Τελευταία, τα fashion girls τολμούν απροσδόκητους χρωματικούς συνδυασμούς, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο τις αντιθέσεις όσο και τις πιο ισορροπημένες επιλογές. Από ζωηρά combos μέχρι κλασικά neutrals, ακολουθούν οι πέντε αποχρώσεις που συνδυάζονται ιδανικά με το royal purple αυτή την εποχή.

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1. Sea green

Αν και ο συνδυασμός του μωβ με το sea green δεν είναι από τους πρώτους που έρχονται στο μυαλό, το αποτέλεσμα είναι απολαυστικά ανατρεπτικό. Μπορείς να επιλέξεις τα δύο χρώματα σε ένα τοπ και παντελόνι ή να ξεκινήσεις πιο διακριτικά, ενσωματώνοντας την απόχρωση μέσα από αξεσουάρ και τσάντες.

https://www.instagram.com/alyssainthecity/
https://www.instagram.com/alyssainthecity/

2. Διαχρονικό μαύρο

Για εσένα που αγαπάς τις διαχρονικές αξίες και δεν θέλεις να περιπλέκεις τα πράγματα, ο συνδυασμός του royal purple με το κλασικό μαύρο είναι μονόδρομος. Το αυστηρό μαύρο λειτουργεί ως η τέλεια βάση, επιτρέποντας στη ζωντανή μωβ απόχρωση να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

mavro_mov_outfit
https://www.instagram.com/styledsara/

3. Έντονο κόκκινο

Το δίδυμο royal purple και fiery red είναι επίσημα η τάση που υποστηρίζουν θερμότερα τα it-girls φέτος, έχοντας την έγκριση οίκων όπως ο Celine και ο Prada. Αν θέλεις μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, επίλεξε μια μακρυμάνικη μωβ μπλούζα και συνδύασέ την με κόκκινα παπούτσια ή αξεσουάρ.

mov_kokkino_outfit
https://www.instagram.com/helenacuesta/

4. Απαλό γκρι

Δεδομένου ότι το royal purple είναι από μόνο του μια τολμηρή δήλωση μόδας, μερικές φορές αρκεί μόνο μια πινελιά του για να ανανεώσει ολόκληρο το outfit. Αν το χρώμα σου φαίνεται ακόμα πολύ έντονο, το ανοιχτό γκρι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να το «δαμάσεις» και να φέρεις μια chic ισορροπία στο σύνολο.

gkri_mov_outfit
https://www.instagram.com/lucywilliams02/

Κεντρική Εικόνα: @thealiceedit

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Fashion fashion trends outfit Royal Purple
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