Beauty 24.09.2026

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

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Τα deer print nails αποτελούν το νέο αγαπημένο trend στα νύχια, συνδυάζοντας παιχνιδιάρικη αισθητική, animal print και γήινες αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα deer print nails είναι το νέο trend στο μανικιούρ, εμπνευσμένο από τη γούνα του ελαφιού.
  • Συνδυάζουν γήινες καφέ αποχρώσεις, λευκές βούλες και animal print στοιχεία.
  • Η τάση έγινε δημοφιλής στα social media μέσω nail artists, εμπνευσμένες από την Κοπεγχάγη.
  • Το μανικιούρ απαιτεί τεχνικές gradient και λεπτό πινέλο για ρουστίκ, παραμυθένια εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ενώ το animal print έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό στις πασαρέλες και τις γκαρνταρόμπες μας, η νέα σεζόν φέρνει στο προσκήνιο μια πιο απροσδόκητη και γλυκιά εκδοχή του που κατακτά σταθερά τα social media. Τα deer print nails, εμπνευσμένα από τη χαριτωμένη όψη και τη γούνα ενός ελαφιού, αποτελούν το απόλυτο trend στο μανικιούρ, συνδυάζοντας ζεστές καφέ αποχρώσεις με ακανόνιστες λευκές βούλες. Η παιχνιδιάρικη αυτή τάση συνδυάζει ιδανικά 3 διαφορετικά trends των τελευταίων μηνών: τις γήινες αποχρώσεις του καφέ, τα διαχρονικά polka dots και την αγάπη για τα animal prints, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικό, κομψό και απόλυτα ευφάνταστο.

deer_print_nixia_manicure
https://www.instagram.com/nailsbyheather.errington/?hl=el

Η τάση αυτή έκανε την εμφάνισή της στα social media μέσα από τα feeds γνωστών nail artists, οι οποίες εμπνεύστηκαν από τα prints που πρωταγωνίστησαν στους δρόμους της Κοπεγχάγης και τις διεθνείς πασαρέλες. Καθώς τα animal prints πέρασαν δυναμικά από τα ρούχα στις γκαρνταρόμπες γνωστών fashion icons, η μετάβασή τους στον χώρο της ομορφιάς ήταν απολύτως φυσική. Σύμφωνα με ειδικούς του χώρου, προσφέρουν τον ιδανικό τρόπο για να υιοθετήσει κάποιος αυτή τη μόδα στα χέρια του, καθώς είναι απαλά, απροσδόκητα, διαθέτουν μια γλυκιά νοσταλγία και παραμένουν παιχνιδιάρικα χωρίς να δείχνουν υπερφορτωμένα.

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Πέρα από την αισθητική τους αξία, τα δεδομένα από πλατφόρμες ομορφιάς δείχνουν ότι τα σχέδια με βούλες βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού, και η συγκεκριμένη παραλλαγή δίνει μια πιο ρουστίκ και παραμυθένια αίσθηση στα κλασικά polka dots, αντικαθιστώντας τις αυστηρές τελείες με ελεύθερα σχέδια. Η δημιουργία αυτού του μανικιούρ απαιτεί υπομονή, καλλιτεχνική διάθεση και τα κατάλληλα εργαλεία. Η βάση χτίζεται με τη βοήθεια τεχνικών gradient, όπου διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ και του κρεμ αναμειγνύονται απαλά για να θυμίζουν την υφή της γούνας.

https://www.instagram.com/nailsbyheather.errington/?hl=el
https://www.instagram.com/nailsbyheather.errington/?hl=el
https://www.instagram.com/thatglosssauce/?hl=el
https://www.instagram.com/thatglosssauce/?hl=el

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ημιμόνιμων βερνικιών τζελ, ώστε κάθε στρώση να πολυμερίζεται ξεχωριστά, αποτρέποντας τα χρώματα από το να θολώσουν και να γίνουν μια ανεπιθύμητη μάζα. Στη συνέχεια, με ένα λεπτό και μυτερό πινέλο, σχηματίζονται μικρές, σκόρπιες λευκές βούλες σε διάφορα μεγέθη, μιμούμενες τη φυσική κατανομή του τριχώματος του ζώου χωρίς συμμετρία. Είτε επιλέξεις πιο διακριτικά σχέδια είτε μεγαλύτερες κηλίδες, το αποτέλεσμα συνδυάζει trends, δείχνει πολυτελές και προσφέρει μια μοναδική ανανέωση στην εμφάνισή σου, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στο στυλ.

Κεντρική Εικόνα: @lilithdidthem

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