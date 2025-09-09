Lucky Girl Syndrome: Το trend στον κόσμο των Gen Z που υπόσχεται επιτυχία μόνο με τη σκέψη

Το TikTok trend που βασίζεται στη δύναμη της θετικής σκέψης και τον νόμο της έλξης

Το TikTok έχει αναδείξει πολλά viral φαινόμενα, αλλά λίγα έχουν γίνει τόσο πολυσυζητημένα όσο το λεγόμενο «Lucky Girl Syndrome». Πρόκειται για μια τάση που ξεκίνησε από χρήστριες της Gen Z και υποστηρίζει πως αν πιστεύεις πραγματικά ότι είσαι τυχερή, τότε όλα θα σου πηγαίνουν καλά.

Στην ουσία, το trend στηρίζεται στη δύναμη της θετικής σκέψης και στον λεγόμενο νόμο της έλξης (law of attraction). Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, αν επαναλαμβάνεις στον εαυτό σου ότι είσαι τυχερή, ότι όλα συμβαίνουν υπέρ σου και ότι το σύμπαν συνωμοτεί για το καλό σου, τότε αρχίζεις να προσελκύεις ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις στη ζωή σου.

Η TikToker που έκανε το trend viral, @lauragalebe, εξήγησε πως από τη στιγμή που άρχισε να λέει στον εαυτό της ότι είναι «το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο», άρχισαν να της συμβαίνουν απίστευτα πράγματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πίσω από αυτή την απλοϊκή ιδέα, ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ψυχολογικό υπόβαθρο: η αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Όταν πιστεύεις ότι κάτι καλό θα συμβεί, αρχίζεις να φέρεσαι με περισσότερη αυτοπεποίθηση, παίρνεις ρίσκα, δημιουργείς θετικές σχέσεις και τελικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις.

Ωστόσο, το trend έχει δεχτεί και κριτική. Πολλοί τονίζουν ότι αγνοεί τις κοινωνικές ανισότητες, τα ψυχικά προβλήματα ή τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Το να λες σε κάποιον που βιώνει ατυχίες ότι απλώς «δεν πιστεύει αρκετά στην τύχη του», μπορεί να είναι όχι μόνο άτοπο αλλά και επιβλαβές.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της τάσης λένε πως δεν πρόκειται για μαγική σκέψη, αλλά για μια θετική προσέγγιση στη ζωή, που μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά και να σε κάνει πιο αισιόδοξο, πιο κινητοποιημένο και πιο ανοιχτό στις ευκαιρίες.

Το σίγουρο είναι πως το «Lucky Girl Syndrome» δείχνει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η ψυχολογία της επιτυχίας και πόσο πρόθυμη είναι η νέα γενιά να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να νιώσει δύναμη και έλεγχο στη ζωή της.

