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TV 06.07.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ανατροπή που δεν περίμενε κανείς στο επεισόδιο της Δευτέρας 6/7

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Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου κύκλου, οι επιστροφές των γυναικών προκαλούν χάος και μια έρευνα έρχεται να ταράξει τα θεμέλια της σειράς.
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Επιστροφές γυναικών προκαλούν αντιδράσεις και συγκρούσεις.
  • Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει τον φόβο απώλειας του Βίκτωρα.
  • Ο Νίκος προσπαθεί να μεσολαβήσει για να σώσει τη σχέση Τζένης-Ηρακλή.
  • Μια αποκάλυψη από την Παυλίνα και έρευνα της Ελένης θα συγκλονίσουν τη σειρά.
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Η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο» και το αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha έρχεται για να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από το πολυαναμενόμενο φινάλε του πρώτου κύκλου και οι πρωταγωνιστές μας καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μοίρα τους για πάντα. Ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με τον καθένα να παλεύει για ό,τι πιο πολύτιμο έχει: την οικογένεια, τον Βίκτωρα και την αγάπη της Τζένης.

Βίκτωρας - Δημήτρης

Στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου «Ποιανού είσαι εσύ;», η επιστροφή πολλών γυναικών στα σπίτια τους πυροδοτεί μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. Η Μαίρη επιστρέφει στο σπίτι του Ηρακλή, αλλά η απρόσμενη εμφάνιση της Τζένης την ίδια ακριβώς στιγμή μετατρέπει την ατμόσφαιρα σε ηλεκτρισμένη, οδηγώντας σε μια σύγκρουση που θα αφήσει πληγές. Την ίδια ώρα, η Κατερίνα κάνει την επανεμφάνισή της, φέρνοντας τον Δημήτρη σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Ο ίδιος έρχεται πλέον πρόσωπο με πρόσωπο με τον χειρότερο εφιάλτη του: την πιθανότητα να αποχωριστεί για πάντα τον Βίκτωρα και να δει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά.

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Η Τζένη, αναζητώντας απεγνωσμένα ένα καταφύγιο για να ξεφύγει από την πίεση του Ηρακλή, καταφεύγει στο σπίτι της ξαδέρφης της, όμως ο Νίκος αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο του διαμεσολαβητή. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη μεταπείσει και να τη φέρει ξανά κοντά στον φίλο του, σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Από την άλλη πλευρά, η Βιργινία επιστρέφει από το κοσμοπολίτικο Παρίσι και είναι αποφασισμένη να βάλει ένα οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα που περιβάλλει τις σχέσεις της με τον Μανώλη και τον Νίκο. Το ξεκαθάρισμα αυτό αναμένεται να είναι καθοριστικό και για τους τρεις, καθώς οι ισορροπίες είναι πιο εύθραυστες από ποτέ.

Ωστόσο, η πραγματική βόμβα κρύβεται εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Η Παυλίνα, παρόλο που έχει αποχωρήσει, άφησε πίσω της έναν φάκελο που αποτελεί το «κλειδί» για μια τεράστια αλλαγή στη ζωή του Δημήτρη, προκαλώντας αναστάτωση και αγωνία για το περιεχόμενό του. Παράλληλα, η Ελένη ξεκινά μια βαθιά έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας πρόκειται να συγκλονίσουν συθέμελα ολόκληρο το σύμπαν της σειράς. Μια αποκάλυψη έρχεται να ταράξει τα νερά και να υποχρεώσει τους ήρωες να κοιτάξουν κατάματα την αλήθεια για την πραγματική τους ταυτότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, οι μάσκες πέφτουν, οι αλήθειες αποκαλύπτονται και, μέσα στο χάος των συγκρούσεων, κάποιοι επιτέλους θα καταφέρουν να ανακαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι και πού ανήκουν.

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Μπαμπά σ’ αγαπώ
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