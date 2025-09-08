Μουσικά Νέα 08.09.2025

MTV VMAs 2025: Η Ariana Grande έβαλε τα κλάματα στη βράβευση της Lady Gaga

Μια αληθινή στιγμή βαθιάς φιλίας και σεβασμού που συγκίνησε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των MTV Video Music Awards 2025, όταν η Lady Gaga ανέβηκε στο βήμα για να παραλάβει το βραβείο Artist of the Year, η Ariana Grande δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά της.

Η εικόνα της τελευταίας να σκύβει το κεφάλι συγκινημένη απέναντι στην τραγουδίστρια, συμβόλιζε κάτι παραπάνω από την κοινή μουσική πορεία τους, ήταν φανερή η βαθιά προσωπική σύνδεση και ο σεβασμός που μοιράζονται μεταξύ τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αντιληπτό ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα συναυλιακό δείγμα εκτίμησης, αλλά για μια φιλία με πολλές επώδυνες στιγμές πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και ανάμεσα στα τραγούδια τους. Η ίδια η Lady Gaga, σε συνέντευξή της, έχει χαρακτηρίσει τη σχέση της με την Ariana Grande ως μία σχέση «soul sisters» που χτίστηκε μέσα από την αμοιβαία στήριξη και τις κοινές συναισθηματικές διαδρομές. 

Η παρουσία της Ariana Grande και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της ενώ παρακολουθούσε την Lady Gaga στα MTV Video Music Awards 2025, αποτυπώνει με τον πιο εκφραστικό τρόπο την αμοιβαία εκτίμηση και τον συναισθηματικό δεσμό τους με πολλά κοινά τραυματικά μονοπάτια που χάραξαν μια αληθινή φιλία πίσω από τη σκηνή.

Η βραδιά έδειξε ξανά πως η μουσική μπορεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης και συναισθηματικής αλήθειας, πέρα από τις κορνίζες της δημοσιότητας.

