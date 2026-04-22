Music News 22.04.2026

X by Adriatique: Το απόλυτο audiovisual experience επιστρέφει στην Αθήνα

Από το λευκό μάρμαρο του Διονύσου, στην εμβληματική πέτρα της Πετρούπολης: Το επιβλητικό “X” show επιστρέφει, το Σάββατο 23 Μαΐου.
Mad.gr

Η αναμονή τελείωσε. Μετά την ιστορική εμφάνιση στο Λατομείο Διονύσου —μια παραγωγή που δεν αποτέλεσε απλώς το μεγαλύτερο sold-out της περσινής χρονιάς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα διεθνές σημείο αναφοράς που συζητήθηκε στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή— οι ADRIATIQUE επιστρέφουν στην Αθήνα. Η FOR303 παρουσιάζει το X, το signature concept project του ελβετικού διδύμου, αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο εμβληματικά open-air venues της πόλης: το Θέατρο Πέτρας.

The Concept: Περισσότερο από ένα DJ Set

Το X αποτελεί την καλλιτεχνική κορύφωση των Adriatique. Δεν είναι απλώς ένα μουσικό event, αλλά ένα καθηλωτικό audiovisual journey που καταργεί τα όρια μεταξύ ήχου και αισθητικής. Το project εστιάζει στη συνολική βιωματική εμπειρία, συνδυάζοντας:

● Signature Soundscapes: Μια ηχητική παλέτα που ισορροπεί ανάμεσα στον δυναμισμό της techno και τη μελωδική κομψότητα της house, δημιουργώντας την ιδανική συναισθηματική φόρτιση για ένα ατμοσφαιρικό sunset set.

● Immersive Production: Ένα state-of-the-art stage design και lighting concept που προσαρμόζεται στην industrial γεωμετρία του Θεάτρου Πέτρας.

● The Transition: Μια ροή που ακολουθεί την ενέργεια του χώρου, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο σε μια μυσταγωγική εμπειρία από το ηλιοβασίλεμα μέχρι το σκοτάδι.

Από το Μάρμαρο στην Πέτρα: Η συνέχεια ενός sold-out φαινομένου

Μετά την εμβληματική βραδιά στο Λατομείο Διονύσου που καθόρισε τα standards της σκηνής, το “X” επιστρέφει για να ξεδιπλώσει μια νέα πτυχή του οπτικοακουστικού του οράματος. Η επιλογή του Θεάτρου Πέτρας προσφέρει έναν νέο, ακατέργαστο καμβά για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, όπου η προηγμένη ηχητική κάλυψη και ο σχεδιασμός του stage έρχονται να συναντήσουν την ιστορικότητα του χώρου.

Πληροφορίες Προπώλησης

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cometogether.live/el/event/4872/adriatique-present-x

Το πλήρες line-up των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τους Adriatique θα ανακοινωθεί σύντομα, υπόσχοντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα comeback της χρονιάς.

X by Adriatique Θέατρο Πέτρας μουσική
Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο

5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο

Δες επίσης

Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post
Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου
«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό
Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams
Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του
«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει
«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100
Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα
Φωκάς Ευαγγελινός: Οι δηλώσεις του για τη Eurovision και τη σχέση του με τον Akyla
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

