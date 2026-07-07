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Μουσικά Νέα 07.07.2026

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

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Ο Lionel Richie καθησύχασε τους θαυμαστές του μετά την περιπέτεια υγείας και ανακοίνωσε ότι συνεχίζει κανονικά την περιοδεία του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lionel Richie επέστρεψε στην περιοδεία του μετά από αδιαθεσία σε συναυλία.
  • Ο 77χρονος τραγουδιστής καθησύχασε τους θαυμαστές του μέσω Instagram.
  • Συνέχισε κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας "Sing a song all night long".
  • Οι θαυμαστές του έδειξαν μεγάλη στήριξη και αγάπη μετά το περιστατικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανακούφιση προκάλεσαν στους θαυμαστές του Lionel Richie τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του. Ο θρυλικός τραγουδιστής, που πριν από λίγες ημέρες ανησύχησε το κοινό όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας του, επέστρεψε πλέον στην περιοδεία του, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του τη δύσκολη στιγμή.

https://www.instagram.com/lionelrichie/
https://www.instagram.com/lionelrichie/

Μετά το περιστατικό που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 77χρονος καλλιτέχνης δεν άργησε να καθησυχάσει το κοινό του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα στήριξης και αγάπης, ενώ επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή.

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Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε η ξαφνική αδιαθεσία του, ο Lionel Richie συνεχίζει κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας «Sing a song all night long». Οι τελευταίες συναυλίες του πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα, με τον ίδιο να εμφανίζεται ευδιάθετος και γεμάτος ενέργεια πάνω στη σκηνή.

https://www.instagram.com/lionelrichie/
https://www.instagram.com/lionelrichie/

Η περιπέτεια ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Minnesota, όταν ο διάσημος τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζαλίστηκε ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Lionel Richie επέστρεψε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και δημοσίευσε φωτογραφίες από τις εμφανίσεις του στο Pittsburgh και το Detroit, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα προς το κοινό του. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλή κουβέντα και για όλη την αγάπη σας. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς».

https://www.instagram.com/lionelrichie/
https://www.instagram.com/lionelrichie/

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες συναυλίες της περιοδείας του, γράφοντας: «Το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ ήταν μια απόλυτη χαρά. Η ενέργεια, ο χορός, τα πρόσωπα στο κοινό… δημιουργήσαμε πραγματικές αναμνήσεις μαζί». Κλείνοντας το μήνυμά του, έστειλε ραντεβού στους θαυμαστές του για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του, λέγοντας: «Τα λέμε στο Τορόντο… ας γιορτάσουμε όλη τη νύχτα».

Η συναυλία του Lionel Richie στο Pittsburgh της Pennsylvania πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, ενώ στα social media και στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο από την εμφάνισή του μαζί με τους Earth, Wind & Fire. Όσοι παρακολούθησαν το show σχολίασαν πως ο τραγουδιστής έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος, αποδεικνύοντας ότι έχει επανέλθει πλήρως μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του.

https://www.instagram.com/lionelrichie/
https://www.instagram.com/lionelrichie/

Η επιστροφή του στη σκηνή αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη για τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνεχίζουν να τον στηρίζουν σε κάθε στάδιο της πολυετούς καριέρας του. Με την περιοδεία «Sing a song all night long» να συνεχίζεται κανονικά, όλα δείχνουν πως ο Lionel Richie είναι έτοιμος να χαρίσει ακόμη πολλές αξέχαστες μουσικές βραδιές.

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Lionel Richie μουσική περιοδεία
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