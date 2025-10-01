Η Lola Young αποσύρεται προσωρινά μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

Η Lola Young δηλώνει πως χρειάζεται χρόνο για να «δουλέψει με τον εαυτό της» και ζητά κατανόηση από τους θαυμαστές της

Η μουσική σκηνή συχνά λάμπει από το ταλέντο, αλλά κρύβει και σκιές που δεν είναι πάντοτε ορατές στο κοινό. Μία από τις πιο ελπιδοφόρες φωνές της βρετανικής ποπ, η Lola Young, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται προσωρινά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ύστερα από την κατάρρευσή της στη σκηνή του «All Things Go Festival» στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου. Σε μήνυμά της που ανάρτησε στο Instagram, η Lola Young εξήγησε στους θαυμαστές της πως δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει καμία από τις προγραμματισμένες της υποχρεώσεις.

«Φεύγω για λίγο», έγραψε χαρακτηριστικά. «Με πονάει να πω ότι πρέπει να ακυρώσω τα πάντα για το άμεσο μέλλον». Η νεαρή καλλιτέχνιδα συνέχισε: «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Ζητώ συγγνώμη που απογοητεύω όποιον έχει αγοράσει εισιτήριο για να με δει. Mε πονάει περισσότερο απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε».

Το περιστατικό στη σκηνή

Το συμβάν σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν, όταν η τραγουδίστρια του «Messy» κατέρρευσε στη σκηνή, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Μετά το περιστατικό, η Lola Young έσπευσε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της γράφοντας: «Είμαι καλά τώρα».

Η ίδια, λίγο πριν καταρρεύσει, είχε μιλήσει στο κοινό της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα είχε ακυρώσει αιφνιδίως την εμφάνισή της στο φεστιβάλ «We Can Survive» στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ, με τον μάνατζέρ της να επικαλείται «ένα ευαίσθητο ζήτημα» που αφορούσε την υγεία της.

Το νέο άλμπουμ και οι ακυρώσεις

Δύο εβδομάδες πριν το περιστατικό, η Lola Young είχε κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τον προκλητικό τίτλο «I’m Only F–king Myself». Ωστόσο, οι προσωπικές δυσκολίες την ανάγκασαν να αποσυρθεί και από το «All Things Go Festival» στην Ουάσινγκτον. «Αγαπώ αυτή τη δουλειά και δεν θεωρώ ποτέ δεδομένα τα καθήκοντά μου ούτε το κοινό μου», σημείωσε σε ανάρτησή της. «Ελπίζω να μου δώσετε όλοι μια ακόμη ευκαιρία στο μέλλον». Στην τελική της ανάρτηση, η Lola Young κατέληξε με λόγια γεμάτα ειλικρίνεια: «Ελπίζω πραγματικά να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, μόλις έχω αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζομαι για να δουλέψω με τον εαυτό μου και να επιστρέψω πιο δυνατή».

Ένα προσωρινό «αντίο» με ελπίδα

Η απόφαση της Lola Young υπενθυμίζει ότι πίσω από τη λάμψη των προβολέων κρύβεται ένας άνθρωπος που παλεύει με τις ίδιες δυσκολίες όπως όλοι μας. Η ίδια επιλέγει την ειλικρίνεια, δίνοντας το παράδειγμα ότι η υγεία πρέπει πάντα να προηγείται. Το κοινό της, που ήδη έχει δείξει αγάπη και κατανόηση, καλείται τώρα να περιμένει την επιστροφή της.

