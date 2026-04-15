Μουσική 15.04.2026

Kanye West: Στον «αέρα» η συναυλία στη Γαλλία μετά την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών

Η παρέμβαση του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών, οι έντονες αντιδράσεις για τη συναυλία στη Γαλλία και το βαρύ παρελθόν του Ye
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν ειδήσεις από τον χώρο της μουσικής που ξεπερνούν τα όρια της showbiz και μετατρέπονται σε πολιτικό, κοινωνικό και διεθνές θέμα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα με τον Kanye West, ή Ye, καθώς η προγραμματισμένη συναυλία του στη Μασσαλία στις 11 Ιουνίου βρίσκεται πλέον κυριολεκτικά στον «αέρα». Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από τον Αμερικανό ράπερ, θα καταλάβεις ότι η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μια απλή live εμφάνιση. Η παρέμβαση του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, οι σφοδρές αντιδράσεις από τη δημοτική Αρχή της πόλης και το ήδη βαρύ διεθνές κλίμα γύρω από τις αντισημιτικές δηλώσεις του Ye δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί να οδηγήσει σε οριστική ακύρωση το μεγάλο event. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή δημοσιεύματα, ο ίδιος ο Kanye West προχώρησε ήδη σε αναβολή της συναυλίας «μέχρι νεωτέρας», ενώ η γαλλική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει κάθε νομική δυνατότητα για να μπλοκάρει την εμφάνισή του.

Αν δεις το παρασκήνιο, η ένταση δεν ξεκίνησε σήμερα. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα απαγόρευσης της μοναδικής συναυλίας του Ye στη Γαλλία, εξαιτίας των επανειλημμένων αντισημιτικών και φιλοναζιστικών τοποθετήσεών του τα τελευταία χρόνια. Η υπόθεση έχει ήδη συζητηθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και εβδομάδες πως ο Kanye West «δεν είναι ευπρόσδεκτος» στην πόλη.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ μετά την πρόσφατη απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, γεγονός που οδήγησε και στην ακύρωση της συμμετοχής του στο Wireless Festival του Λονδίνου. Αντίθετα, η Ολλανδία έχει επιλέξει διαφορετική στάση, επιτρέποντας – μέχρι στιγμής – τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στις αρχές Ιουνίου, καθώς δεν θεωρεί ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια περί απειλής της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο έντονη είναι ότι η αναβολή της συναυλίας στη Μασσαλία ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σε επίπεδο επικοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για μια προσωρινή κίνηση εκτόνωσης ή για την αρχή μιας οριστικής ακύρωσης. Για τους fans του Kanye West στη Γαλλία, η αβεβαιότητα παραμένει απόλυτη. Για τη γαλλική κυβέρνηση, όμως, το μήνυμα δείχνει ξεκάθαρο: δεν υπάρχει διάθεση ανοχής απέναντι σε πρόσωπα που συνδέονται με ρητορική μίσους.

