Όσα αποκάλυψε η Athena Manoukian στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για τα νέα της τραγούδια

Η Athena Manoukian μιλά για τα νέα τραγούδια «Masai» και «Greek love» και περιγράφει την εμπειρία της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Athena Manoukian βρέθηκε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή όσο και με τις δηλώσεις που παραχώρησε στη superhost Κόνυ Μεταξά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε με ενθουσιασμό για τα νέα της μουσικά βήματα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις πρόσφατες κυκλοφορίες της, αλλά και για την εμπειρία της στη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση της χρονιάς.

Με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο, η Athena Manoukian αναφέρθηκε στα δύο νέα τραγούδια που κυκλοφορούν αυτό το διάστημα, το «Masaii» και το «Greek love». Παράλληλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη συμμετοχή της στα φετινά βραβεία, τα οποία συγκέντρωσαν χιλιάδες θεατές στο Tae Kwon Do.

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Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, συνδυάζοντας νέες μουσικές προτάσεις με δυνατές live εμφανίσεις που συζητήθηκαν όσο λίγες.

Το «Masaii» αποτελεί το νέο της solo βήμα και χαρακτηρίζεται από μοντέρνο ήχο, δυναμικά beats και έντονη ενέργεια, στοιχεία που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της τραγουδίστριας. Από την άλλη, το «Greek Love» φέρνει μία ξεχωριστή συνεργασία με τους Strat, DJ Stephan και BeTaf Beats, συνδυάζοντας σύγχρονα μουσικά στοιχεία με καλοκαιρινή διάθεση.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας πως κάθε νέα κυκλοφορία αποτελεί για εκείνη μία ξεχωριστή δημιουργική εμπειρία. Η Athena Manoukian δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συμμετοχή της στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μόλις κατέβηκα από τη σκηνή των MAD VMA 2026 και είμαι ενθουσιασμένη!».





Πέρα από τη μουσική της παρουσία, η Athena Manoukian τράβηξε τα βλέμματα και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Επέλεξε ένα λαμπερό καλοκαιρινό ροζ σύνολο με bustier, το οποίο ταίριαζε απόλυτα με τη φωτεινή αισθητική του opening act.

Το outfit της συνδύαζε pop glamour, festival vibes και σύγχρονη μόδα, δημιουργώντας μία εικόνα που συζητήθηκε έντονα στα social media. Η εμφάνισή της συμπλήρωσε ιδανικά τη χρωματιστή και ανεβαστική ατμόσφαιρα της βραδιάς, αποδεικνύοντας πως η Athena γνωρίζει πάντα πώς να ξεχωρίζει.

Με νέες κυκλοφορίες, δυνατές συνεργασίες και μία εντυπωσιακή παρουσία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Athena Manoukian δείχνει ότι συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στη μουσική σκηνή. Το «Masaii» και το «Greek Love» αποτελούν δύο ακόμα σημαντικά βήματα στη δισκογραφική της διαδρομή, ενώ η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη δυναμική που διαθέτει.

Η εμφάνισή της στο opening act των βραβείων, η πρώτη live παρουσίαση του «MASAii» και ο ενθουσιασμός που εξέφρασε αμέσως μετά τη σκηνή, συνθέτουν μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της διοργάνωσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Athena Manoukian έχει ήδη στρέψει πάνω της τα φώτα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.