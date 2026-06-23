Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 23.06.2026

Όσα αποκάλυψε η Athena Manoukian στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για τα νέα της τραγούδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Athena Manoukian μιλά για τα νέα τραγούδια «Masai» και «Greek love» και περιγράφει την εμπειρία της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα

Η Athena Manoukian βρέθηκε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή όσο και με τις δηλώσεις που παραχώρησε στη superhost Κόνυ Μεταξά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε με ενθουσιασμό για τα νέα της μουσικά βήματα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις πρόσφατες κυκλοφορίες της, αλλά και για την εμπειρία της στη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση της χρονιάς.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο, η Athena Manoukian αναφέρθηκε στα δύο νέα τραγούδια που κυκλοφορούν αυτό το διάστημα, το «Masaii» και το «Greek love». Παράλληλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη συμμετοχή της στα φετινά βραβεία, τα οποία συγκέντρωσαν χιλιάδες θεατές στο Tae Kwon Do.

«Ήταν iconic και ταιριάξαμε στη σκηνή»: Η Klavdia μιλά για τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, συνδυάζοντας νέες μουσικές προτάσεις με δυνατές live εμφανίσεις που συζητήθηκαν όσο λίγες.

Το «Masaii» αποτελεί το νέο της solo βήμα και χαρακτηρίζεται από μοντέρνο ήχο, δυναμικά beats και έντονη ενέργεια, στοιχεία που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της τραγουδίστριας. Από την άλλη, το «Greek Love» φέρνει μία ξεχωριστή συνεργασία με τους Strat, DJ Stephan και BeTaf Beats, συνδυάζοντας σύγχρονα μουσικά στοιχεία με καλοκαιρινή διάθεση.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας πως κάθε νέα κυκλοφορία αποτελεί για εκείνη μία ξεχωριστή δημιουργική εμπειρία. Η Athena Manoukian δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συμμετοχή της στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μόλις κατέβηκα από τη σκηνή των MAD VMA 2026 και είμαι ενθουσιασμένη!». 


Πέρα από τη μουσική της παρουσία, η Athena Manoukian τράβηξε τα βλέμματα και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Επέλεξε ένα λαμπερό καλοκαιρινό ροζ σύνολο με bustier, το οποίο ταίριαζε απόλυτα με τη φωτεινή αισθητική του opening act.

Το outfit της συνδύαζε pop glamour, festival vibes και σύγχρονη μόδα, δημιουργώντας μία εικόνα που συζητήθηκε έντονα στα social media. Η εμφάνισή της συμπλήρωσε ιδανικά τη χρωματιστή και ανεβαστική ατμόσφαιρα της βραδιάς, αποδεικνύοντας πως η Athena γνωρίζει πάντα πώς να ξεχωρίζει.

Με νέες κυκλοφορίες, δυνατές συνεργασίες και μία εντυπωσιακή παρουσία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Athena Manoukian δείχνει ότι συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στη μουσική σκηνή. Το «Masaii» και το «Greek Love» αποτελούν δύο ακόμα σημαντικά βήματα στη δισκογραφική της διαδρομή, ενώ η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη δυναμική που διαθέτει.

Η εμφάνισή της στο opening act των βραβείων, η πρώτη live παρουσίαση του «MASAii» και ο ενθουσιασμός που εξέφρασε αμέσως μετά τη σκηνή, συνθέτουν μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της διοργάνωσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Athena Manoukian έχει ήδη στρέψει πάνω της τα φώτα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Athena Manoukian MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης

23.06.2026
Επόμενο
Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.06.2026

Δες επίσης

«Karaoke MADness by Kotsovolos»: Το Ηράκλειο γίνεται σκηνή φεστιβάλ με live μουσική, hosts και δώρα
Mad Events

«Karaoke MADness by Kotsovolos»: Το Ηράκλειο γίνεται σκηνή φεστιβάλ με live μουσική, hosts και δώρα

23.06.2026
Το μεγάλο comeback της Hilary Duff: Η περιοδεία που ξεκίνησε με λάμψη και sold out vibes
Μουσικά Νέα

Το μεγάλο comeback της Hilary Duff: Η περιοδεία που ξεκίνησε με λάμψη και sold out vibes

23.06.2026
Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο – Μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης

23.06.2026
Η Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η viral απάντηση για το «τραγούδι σε πρώην»
Mad Events

Η Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η viral απάντηση για το «τραγούδι σε πρώην»

23.06.2026
Γιατί ναυάγησε η βιογραφική ταινία της Madonna; Μίλησε πρώτη φορά για όσα έγιναν
Μουσικά Νέα

Γιατί ναυάγησε η βιογραφική ταινία της Madonna; Μίλησε πρώτη φορά για όσα έγιναν

23.06.2026
«Ήταν iconic και ταιριάξαμε στη σκηνή»: Η Klavdia μιλά για τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Ήταν iconic και ταιριάξαμε στη σκηνή»: Η Klavdia μιλά για τον Αντώνη Ρέμο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.06.2026
«Η οικογένεια είναι η ουσία»: Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη σύζυγό του και η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο
Μουσικά Νέα

«Η οικογένεια είναι η ουσία»: Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη σύζυγό του και η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο

23.06.2026
«Summer in Greece»: Κυκλοφορεί το νέο theme song των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

«Summer in Greece»: Κυκλοφορεί το νέο theme song των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους