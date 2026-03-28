Σίγησε η φωνή της Μαρινέλλας- Ένα ολόκληρο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού περνά στην ιστορία

Η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο. Το περιστατικό είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια κατέρρευσε επί σκηνής μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό, την ώρα που τραγουδούσε.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος νοσηλείας και αποκατάστασης. Μετά την έξοδό της από το θεραπευτήριο, παρέμεινε στο σπίτι της υπό τη φροντίδα της οικογένειάς της, χωρίς ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1938 και από νεαρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα έγιναν στις μουσικές σκηνές της πόλης, πριν μετακομίσει στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όπου και ξεκίνησε να χτίζει μια σπουδαία πορεία.

Καθοριστικό ρόλο στην αρχή της καριέρας της έπαιξε η συνεργασία και ο γάμος της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του λαϊκού τραγουδιού. Παρότι ο γάμος τους κράτησε λίγα χρόνια, η καλλιτεχνική τους σύμπραξη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Μετά τον χωρισμό τους, η Μαρινέλλα ακολούθησε μια εντυπωσιακή σόλο πορεία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Σταύρος Ξαρχάκος, ενώ κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές και χαρισματικές παρουσίες της σκηνής.

Το 1973 εισήγαγε στην Ελλάδα το concept του one-woman show, φέρνοντας μια νέα μορφή μουσικής παράστασης που συνδύαζε τραγούδι και θεατρικότητα. Από εκεί και πέρα, η καριέρα της εκτοξεύθηκε, με συνεχείς επιτυχίες, μεγάλες εμφανίσεις και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου και ο Πασχάλης Τερζής.

Η δισκογραφία της ξεπερνά τους 40 προσωπικούς δίσκους, ενώ τραγούδια της έχουν περάσει στη συλλογική μνήμη και συνεχίζουν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision Song Contest 1974, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική στιγμή στη διαδρομή της.

Με μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν σύμβολο. Η φωνή της, η σκηνική της παρουσία και η αυθεντικότητά της καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή και επηρέασαν γενιές καλλιτεχνών.

Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το έργο της θα συνεχίσει να ζει, θυμίζοντας γιατί θεωρήθηκε – και θα παραμείνει – μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.