Ο A$AP Rocky αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον είναι ήδη παντρεμένος με τη Rihanna

O A$AP Rocky αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως είναι κρυφά παντρεμένος με τη Rihanna, ενώ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την οικογενειακή τους ζωή

Η σχέση του A$AP Rocky και της Rihanna εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, με κάθε τους κίνηση να σχολιάζεται εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο. Από τότε που άρχισαν να είναι ζευγάρι το 2020, οι δυο τους έχουν χτίσει μια οικογένεια που αποτελείται από δύο παιδιά, τον RZA και τον Riot, ενώ τώρα αναμένεται με αγωνία η άφιξη του τρίτου.

Παρά τη διεθνή φήμη και την πολυάσχολη επαγγελματική ζωή τους, φαίνεται ότι το ζευγάρι δίνει μεγάλη σημασία στην ιδιωτική του ζωή και στην οικογενειακή του γαλήνη, αποφεύγοντας να μοιράζεται υπερβολικές λεπτομέρειες με τον τύπο.

Διάβασε επίσης: Rihanna και A$AP Rocky: Το απρόσμενο όνομα που θέλουν να δώσουν στο μωρό τους

Ωστόσο, πρόσφατες δηλώσεις του A$AP Rocky προκάλεσαν νέο κύμα φημών σχετικά με τον γάμο τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουν παντρευτεί κρυφά. Σε συνέντευξή του στο Elle Magazine, όταν τον ρώτησαν αν ανυπομονεί να παντρευτεί με τη Rihanna, απάντησε με χιούμορ: «Πώς ξέρετε ότι δεν έχουμε ήδη παντρευτεί» και πρόσθεσε γελώντας ότι δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει κάτι.

Παρά τα πειράγματα, ο ράπερ έδωσε μια σπάνια εικόνα από την καθημερινότητά τους, υπογραμμίζοντας ότι όταν βρίσκονται σπίτι με τα παιδιά τους, προτεραιότητα έχουν η οικογένεια και η σχέση τους, αφήνοντας έξω από την πόρτα τις επαγγελματικές ανησυχίες.

Ο Rocky μοιράστηκε επίσης τη χαρά του εν όψει της γέννησης του τρίτου τους παιδιού, εκφράζοντας την ελπίδα του να είναι κορίτσι. «Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι», είπε, και πρόσθεσε ότι αυτή η εγκυμοσύνη είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες δύο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμπειρία του τον κάνει να πιστεύει πως θα είναι θηλυκό.

Το ζευγάρι έχει πυροδοτήσει φήμες για πιθανό γάμο αρκετές φορές στο παρελθόν, όπως το 2022 όταν σκηνοθέτησαν ψεύτικη πρόταση στο βίντεο κλιπ του Rocky για το τραγούδι «D.M.B.». Τον Οκτώβριο του 2024, η Rihanna αναφέρθηκε στον εαυτό της ως γυναίκα του καλλιτέχνη, μιλώντας για την καθημερινότητά της ως «νοικοκυρά», ενώ τον Απρίλιο πόζαρε με νυφικά εσώρουχα για τη συλλογή της Savage X Fenty, σχολιάζοντας στο Instagram: «Here comes the bride!». Παράλληλα, ο Rocky την αποκάλεσε γυναίκα του σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος, ενισχύοντας τις εικασίες για τον μυστικό τους γάμο.

Διάβασε επίσης: Monica Belluci: Μιλά πρώτη φορά για το χωρισμό της από τον Tim Burton

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.